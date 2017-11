Dette er annonsørinnhold fra Clas Ohlson Les mer om annonsørinnhold.

Adventstiden er rett rundt hjørnet, og det er lov til å begynne å planlegge adventsstemningen allerede nå.

Men det trenger slett ikke bli dyrt! Vi har bedt interiør-interesserte Instagram-profiler om å lage adventsstemning hjemme med pynt fra Clas Ohlson – alt til under 500-lappen.

Psst! Fra 2. til 5.november er det 30 % avslag på adventsstjerner og -staker hos Clas Ohlson.

Lunt lys og hyggelig stemning

Adventstid er ventetid, og begynner søndagen som ligger nærmest 30. november. I år er første søndag i advent den 3. desember. Men det er lov å begynne med pynt allerede nå!

Den gode adventsstemningen preges av levende lys og detaljer i tre og gull.

casachicks har satt adventsstemningen med et par koselige mini-juletrær med LED-lys og en lyslenke med stjerner. Det gir en nydelig, lun stemning i loftstuen.

På bildet: Minijuletre med LED-lys (199 kr). Batteridrevet lysslynge (29,90 kr).

Levende lys og glitrende trær

interiorbymilla har gått for en lun og lekker stemning på sofabordet med levende lys i forskjellige lysestaker med gulldetaljer. De levende lysene skinner fint og fremhever de glitrende bordjuletrærne i forskjellige størrelser og farger.

På bildet: Glitrende bordjuletre (19,90 kr). Lysestake (29,90 kr). Stjerneformet lysestake (49,90 kr). Svanemerkede kronelys i 100 % stearin (129 kr).

Og det er ikke bare i skumringstid levende lys lager fin stemning! Fint blir det også i dagslys.

Til inspirasjon:

På bildet: Adventsstjerne (104 kr). Batteridrevet lysslynge (29,90 kr). Adventsstake (174 kr). Lysestake (29,90 kr).

villa_merete har også valgt å gå for levende lys og glitter-trær på frokostbordet. En adventssjerne i vinduet er en tidløs klassiker i adventstiden, og ser ekstra flott ut nå som det blir fort mørkt om kvelden. Du kan også gå for flere adventsstjerner slik som vist her – miks og match med forskjellige stjerner i forskjellig størrelse og farge, og få en unik stil i vinduet.

Og har du problemer med å få adventsstjerna til å henge rett? Heng rett-dingsen klemmer ledningen i riktig posisjon, slik at stjerna henger rett og fint.

På bildet: Glitrende bordjuletre (19,90 kr). Lykt (79,90 kr). Adventsstjerne (104 kr). Lysestake (29,90 kr). Stjerneformet lysestake (49,90 kr). Svanemerkede kronelys i 100 % stearin (129 kr).

Til inspirasjon:

På bildet: Minijuletre med LED-lys (199 kr). Lysslynge (299 kr). Adventsstjerne i metall (39,90 kr). Advent-kubbelys (99,90 kr). Glasskuppel med dekor (29,90 kr).

Personlig med bokstavtavle

hus10a er også begeistret for de glitrende bordjuletrærne. For et stilrent uttrykk kombineres juletrærne med detaljer i tre, svart og hvitt. Hun har også valgt å gå for en bokstavtavle for et personlig preg – her kan man nemlig skrive hva man vil med bokstavene som følger med.

Annonse-tavle på vegg med hvite bokstaver og gulltrær. Alt til under 500 kr hos @clasohlsonnorge 💋☄ #clasohlson #clasohlsonnorge A post shared by Hus og Hjem (@hus10a) on Oct 29, 2017 at 9:24am PDT

På bildet: Glitrende bordjuletre (19,90 kr). Bokstavtavle (249 kr). Lysslynge (299 kr).

kvinnse har skapt adventsstemning på gutterommet med koselige miniplanter, lykter i gull og lyslenker i krukker. En stilren adventsstjerne i metall pryder sengegavlen – en fin kontrast til det rustikke treverket.

På bildet: Miniplante (39,90 kr). Lykt (29,90 kr). Adventsstjerne i metall (39,90 kr) med lampeholder (129 kr) og LED-dekorpære (129 kr). Batteridrevet lysslynge (79,90 kr).