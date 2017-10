Slik sykler du sikkert på høsten og vinteren

Dette er annonsørinnhold fra Clas Ohlson Les mer om annonsørinnhold.

Høsten er her, og mange tror at sykkelsesongen går mot slutten. Men det trenger den slett ikke å gjøre! Med et par enkle grep sykler du både sikkert og trygt på høsten.

Pass opp for glatte veier

Noen av de viktigste forskjellene når man sykler på høsten og vinteren er at det er merkbart mørkere og glattere ute. Det kan være glatt på bakken selv om det ikke har regnet på noen dager, og du bør passe spesielt på der det ligger høstløv – løvet gjør det ekstra glatt!

Etter at snøen har falt, bør du aller helst ha piggdekk på sykkelen. Pass bare på at du kjøper dekk i riktig størrelse. Størrelsen står angitt i millimeter på dekkene, så dobbeltsjekk før du kjøper!

Slik bytter du dekk Åpne hurtigklemmen på hjulet og ta hjulet av sykkelen. Det kan lønne seg å sette giret til det tyngste, så er kjeden slakkere.

Slipp ut luften fra dekket, og løsne dekket fra felgen med dekkspaker. Ta av dekket og slangen.

Sjekk hvilken retning det nye dekket skal på – dette vises med en pil på dekket.

Begynn med å montere den ene dekkanten i felgen, og sett så inn slangen.

Begynn ved ventilen og monter den andre dekkanten i felgen. Jobb deg hele veien rundt. Sjekk til slutt at hele dekket ligger bak felgkanten.

Pump opp dekket til anvist lufttrykk og sett hjulet tilbake på sykkelen.

Det står på dekkene hvor mye lufttrykk de skal ha – se etter merking med tall i «psi» eller «bar». Dekkene kan du enten fylle opp på bensinstasjon, eller med pumpe.

Bruker du pumpe, lønner det seg å bruke en pumpe med trykkmåler slik at du kan sjekke at lufttrykket blir riktig. Med pumpe uten trykkmåler må du selv klemme på dekkene for å sjekke trykket.

Når du skal sykle i glatt vær kan det lønne seg å fylle opp dekkene til litt under maksimalt lufttrykk, da mindre luft i dekkene gir bedre grep på veien.

Når du er ferdig med alt dette, bør du ta sykkelen ut på en liten testtur for å sjekke at alt funker som det skal før du drar ut på langtur.

Bli sett i mørket

Nå som det stadig blir mørkere ute, bør du sjekke at sykkellyktene fungerer som de skal. Dersom lyktene er ødelagte eller lyser svakt, bør de byttes ut. Husk at det skal være hvitt lys foran på sykkelen, og rødt lys bak.

Det er også ekstra viktig å sjekke refleksene på sykkelen. Disse skal være rene og uten riper og sprekker. Dersom refleksene er ripete eller sprukne bør de byttes.

Det er dessuten ikke bare sykkelen som bør ha refleks på seg – du bør også ha refleks på deg selv. Refleksvest og sneppertreflekser på armer og eventuelt ben er en selvfølge, men du kan også lyse opp med LED-bøylelykter på skoene og en batteridrevet hodelykt. Men husk at LED-lykter brukes i tillegg til refleks, ikke som en erstatning!

Behagelig sykkeltur

For en mer behagelig sykkeltur finnes det gel-overtrekk til setet som gjør at du kan droppe sykkelbuksa. Og for å minske belastning på leddene, kan det være en idé å bytte sykkelhåndtakene til håndtak som gir mulighet for varierte grep. Sykkelhåndtakene gir også bedre grep i glatt og vått vær. Men husk at når det er glatt, bør du ha fingrene på bremsen!

Sjekk også at ringeklokken fungerer som den skal. Og for deg som sykler til jobb eller skole i hverdagen er det også lurt å huske på at vesker, sekker og poser ikke skal henge fra styret mens du sykler. Bruk heller en sykkelkurv eller en sykkelveske, så er du trygg på veien.

Gjør dette før du setter bort sykkelen

Dersom du ikke skal bruke sykkelen i vinter, er det et par ting du bør gjøre før den settes bort. Den bør stå på et tørt sted – altså ikke ute, eller i en fuktig kjeller.

Aller først bør sykkelen vaskes. Dersom du vil unngå å skitne deg til, er et par engangshansker kjekt å ha. Når du vasker sykkelen bør du bruke skånsom bilsjampo og en myk svamp framfor hard spyling, ettersom spyling vasker bort nødvendig fett. Bevegelige deler rengjør du enkelt med avfetting. Begynn øverst og vask deg nedover. Skitt som sitter ekstra godt kan skrubbes vekk med en sykkelbørste.

Før sykkelen settes bort bør du også spraye sykkelkjedet med olje. Da unngår du rust.

Og mer skal det egentlig ikke til. Gjør du disse grepene i høst, er sykkelen klar til bruk til våren igjen.