(Dagbladet): I frykt for å miste livet tok den kjente kriminologiprofessoren og forfatteren Leif GW Persson (72) helt på starten av året et valg om å endre livsstilen sin.

Han satte seg et nyttårsforsett om å gå ned i vekt, der målet var å miste totalt 50 kilo innen utgangen av 2017.

I et nytt intervju med Expressen, forteller Persson - som i utgangspunktet veide 137 kilo - at han har klart å kvitte seg med 26 kilo.

- Fungerte ikke

Selv om året snart er omme, har ikke 72-åringen gitt opp håpet om å nå sitt mål. Han mener nemlig at det er livsnødvendig.

- Jeg var jo så jævlig tjukk, så jeg fungerte ikke lenger. Å veie 137 kilo er nærmest invalidiserende, sier Persson til Expressen og fortsetter:

- Jeg hadde vansker med å gå og stå. Jeg kunne knapt plukke ut noe fra min egen lomme. Jeg fikk ikke hånda nedi, fordi det var så stramt. Sånn her kan jeg jo ikke ha det, tenkte jeg.

- Elendighet

I april fortalte den svenske forfatteren at han var bekymret for et potensielt sett fatalt utfall, dersom han ikke hadde tatt grep.

- Da hadde jeg dødd. Fy faen. Jeg klarte knapt å gå rundt nyttår. Jeg veide 137 kilo. Nå veier jeg 119, det er for mye det også. Jeg har gått fra å være smellfeit til å bli en vanlig tjukkas, sa Persson til Expressen og la til:

- Hold fast til det du har, for jeg lover deg, fy faen, den andre siden er elendighet, at du er så jævlig tjukk at du ikke klarer å gå.

I intervjuet med den svenske avisa var han også ærlig på at kona ikke har vært fornøyd med livsstilen hans opp gjennom åra.

- Det hun sier, er vel at jeg holder på å grave min egen grav med min egen gaffel. Og jeg gjør det. Men hun roser meg når jeg har gått inn for å ta vare på meg selv.

Kutter ut alkoholen

Den anerkjente kriminologiprofessoren har blant annet kuttet ut alkohol i størst mulig grad. Han spiser ikke godteri og har slakket ned på karbohydrater. Nå er det fugl, fisk, grønnsaker og bær som preger menyen.

Han kjenner også at helsa bærer frukter som følge av sin nye livsstil.

- Jeg har ingen akutte problemer. Det har jeg tidvis hatt tidligere.

Leif GW Person har solgt over sju millioner bøker i hjemlandet Sverige, og han nyter også sukess her til lands.

I Sverige går krimromanene hans som regel rett til topps på bestselgerlistene. Han er også programleder i den svenske tv-suksessen «Veckans Brott».

Persson fortalte til Dagbladet i fjor at han tjener opp mot en million i uka.