Adam vant «Stjernekamp»

(Dagbladet): Lørdag kveld var det finale i årets sesong av «Stjernekamp» på NRK, hvor Didrik Solli-Tangen (30) og Adam Douglas (35) kjempet om den gjeve seieren.

Gjennom ti uker har de to finalistene imponert både dommere og publikum, og dette var første året hvor to menn sto mot hverandre i finalen.

Didrik og Adam konkurrerte i tre kategorier, en reprise fra en tidligere sending, en låt fra eget repertoar og til slutt en finalesang.

- Jeg har ikke ord

Etter en spennende finale var det Adam Douglas som trakk det lengste strået og kunne slippe jubelen løs.

- For en ære det har vært å være med. Jeg setter pris på dere som har stemt meg fram, sa han fra scenen da seieren var et faktum.

I salen satt både kona og barna til Douglas som heiet han fram. Da Douglas møtte pressen etter seieren hadde han problemer med å finne ord om opplevelsen.

- Jeg har ikke ord, det er helt sinsykt. Jeg hadde aldri trodd det. Men for en opplevelse, jeg har ikke ord, sier Douglas til Dagbladet.

- Jeg trodde jeg vant da jeg fikk være med, det var nok for meg, men folk ville stemme på meg. Det er helt insane og utrolig, fortsetter han og takker familien for støtten gjennom deltakelsen.

- Vel fortjent

- Dette var helt vanvittig. Han har dratt på i hele høst, og nå dro han seieren i land, sier dommer Thomas Felberg til Dagbladet.

- Vel fortjent, men Didrik var også veldig god, så jeg så ikke helt hvem som skulle vinne, fortsetter han.

Mona B. Riise trekker fram Douglas´ høye nivå gjennom hele sesongen.

- For en finnale. Man har jo tenkt hele veien at Adam skulle til finalen, så han har jo hatt et forsprang der, sier Mona B. Riise til Dagbladet som legger til at Didrik har kommet som en kule gjennom sesongen.

- Spøkelse

Dommerne Thomas Felberg (45) og Mona B. Riise (45) var på plass nok en lørdag for å gi sine tilbakemeldinger, og i kveld fikk de hjelp av fjorårets vinner, Knut Anders Sørum (41).

Etter første låt kapret Didrik terningkast seks fra Dagbladets anmelder og de to finalistene holdt et svært høyt nivå gjennom hele kvelden.

Likevel fikk Didrik et noe lavere terningkast for sin fremførelse av «My Heart is Yours». Da fikk han nemlig bare tre på terningen av Dagbladets anmelder.

- Det kan nesten virke som det gamle spøkelset trøbler litt med Didrik denne gangen også. Versene er vanskelig å få til å flyte skikkelig. Fraseringene blir noe «opplest» og vaklende, skrev anmelderen.

Adam Douglas på sin side fikk terningkast fem på alle sine tre låter.

Var kritiske

Forrige uke måtte Maria Børli Sivertsen (33) se seg slått på målstreken, da hun måtte forlate konkurransen og havnet på en tredje plass.

Det var også i forrige uke at NRK overrasket med en ny sjanger i «Stjernekamp».

Joik hadde aldri før vært med som en sjanger i NRK-programmet, og forrige uke haglet det med kommentarer etter at sjangeren ble kjent.

Dette kom nemlig i kjølvannet av debatten om kulturell appropriasjon, etter at finansminister Siv Jensen kledde seg ut som Pocahontas.

Til Dagbladet kunne NRK opplyse om at de er klar over at noen er kritiske til joik som en sjanger i programmet, men fortalte at NRK Sápmi har heiet på det fra første stund, og at det var helt avgjørende for valget av joik som sjanger.

- Vi er selvfølgelig klar over at dette er et betent spørsmål i enkelte samiske miljøer og at det har vært reaksjoner. Men inntrykket er at det store flertallet i miljøet er stolte og glade over at joik nå skal presenteres i Stjernekamp, uttalte Unni Ødegård, prosjektredaktør i NRK i et intervju med Dagbladet.

Suksess

Kåre Magnus Bergh har vært programleder for «Stjernekamp» siden første sesong ble sendt i 2012. Han får følge av Mona B. Riise og Thomas Felberg, som er fast musikkekspertpanel i hver episode.

I fjor høst var det Knut Anders Sørum som stakk av med seieren. Året før var det Maria Haukaas Mittet som vant konkurransen.

«Stjernekamp» er en av NRKs største seermagneter, og knuste TV 2-konkurrenten «Skal vi danse» på seertall i fjor høst.

Mediacoms Marianne Massaiu uttalte i september at de to programmene har byttet posisjon siden sistnevnte debuterte på NRK i 2012.

- «Stjernekamp» har bygget seg opp sesong for sesong. De har stjålet seere fra «Skal vi danse» både sending for sending og år for år, og har tatt posisjonen som det største lørdagsprogrammet, slo Massaiu fast.