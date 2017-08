Alt gikk galt da stjerna skulle fri: - Jeg gjorde noe ondskapsfullt. Hun knakk fullstendig sammen i tårer

(Dagbladet): Denne sommer er det 11 år siden skuespillerparet Channing Tatum (37) og Jenna Dewan (36) ble kjærester.

Paret, som falt for hverandre under innspillingen av filmen «Step Up» i 2006, innså raskt at de ønsket å dele resten av livet sammen, og giftet seg i en romantisk seremoni i Malibu i Los Angeles tre år seinere.

Skal man tro Tatum, kunne kjærlighetshistorien imidlertid fått en brå og uventet slutt, nærmest før den hadde startet.

I et nytt intervju med radiokanalen BBC Radio 1 åpner 37-åringen opp om hvordan han fridde til kona. Det gikk etter alt å dømme langt fra slik han hadde sett for seg.

- Jeg gjorde noe ondskapsfullt da jeg fridde til min kone, fordi jeg trodde hun luktet lunta og skjønte hva jeg var i ferd med å gjøre. Jeg fortalte henne at jeg aldri ville gifte meg, i et forsøk på å sette henne ut av spill, sier skuespilleren til radiovert Nick Grimshaw, ifølge Contact Music.

- Dette går ikke bra

Forklaringen var ifølge Tatum at han «generelt sett var negativ til ekteskapet som institusjon», og at han dermed ikke så for seg et liv som gift.

På tross av at det hele var en spøk, kan man trygt si at utspillet ikke var noen innertier fra 37-åringens side. Det som skulle være et romantisk frieri, endte nemlig med fortvilelse og tårer.

- Hun knakk fullstendig sammen i tårer. Jeg tenkte bare: «Dette går ikke særlig bra», så jeg måtte faktisk fri til henne tidligere enn jeg hadde planlagt, sier Tatum.

Saken fortsetter under:

Heldigvis fikk historien sin lykkelige slutt, og paret kan i dag feire at de har vært gift i åtte år.

Tidligere har Dewan avslørt hvordan hun og Tatum klarer å holde kjærligheten og lidenskapen mellom dem like sterk.

- Vi har definitivt et veldig godt og sunt sexliv, har hun tidligere sagt i et intervju med Cosmopolitan.

- Jeg har alltid vært en veldig seksuell person. Det er noe med det å være en danser som kobler deg til din fysiske kropp. Det er en naturlig viktig, jordnær og seksuell energi. Man føler kroppen sin på en bestemt måte.

Da paret feiret 10 år som kjærester i fjor, delte duoen også en rekke bilder av seg selv via Instagram.

- Jeg kan ikke tro at det er ti år siden «Step Up» kom ut! Hvor blir det av tiden? Tusen takk for all støtten, jeg er glad i dere alle, skrev hun ved bildet.

#tbt to on set of Step Up😍 I cannot believe it's the 10 year anniversary of the release today!! Ahhhh where does the time go?? Love you all and thanks for all the love all these years❤️❤️ Et innlegg delt av Jenna Dewan Tatum (@jennadewan) torsdag 11. Aug.. 2016 PDT