Åpner opp om frieriet: - Gråt som en sjenert jentunge

(Dagbladet): Danmarks australsk-britiske kronprinsesse er i vinden om dagen. Mary (45), som er gift med kronprins Frederik (49), medvirker i boka «Under bjælken», som er basert på samtaler kronprinsparet har hatt med forfatter Jens Andersen. Den kommer ut i disse dager i Danmark.

Dansk presse har skrevet flere saker basert på boka denne uka. Flere personlige historier og sider ved den velkjente familien har blitt eksponert for verden, og nå har det blant annet blitt kjent hvordan frieriet mellom de to fant sted.

På romantisk reise til Roma gikk den unge kronprinsen ned på kne i 2003. I boka avsløres det at det ikke gikk helt som først planlagt fra Frederiks side.

Foran kirke

Det er det danske nettstedet Billedbladet som først omtaler saken om frieriet og forlovelsen.

Mary forteller at kronprinsen ønsket å gå en romantisk tur i Roma, noe hun takket ja til. Hun skjønte at noe muligens var på gang.

- Han ville opp til et spesielt utkikkspunkt, og da vi kom dit hvor jeg tror han hadde tenkt at det skulle foregå, var det plutselig masse mennesker rundt oss. Da skulle vi et annet sted, og sånn gikk vi rundt, forteller hun i boka.

Da gikk de der da, en kronprins og hans utkårede, en kveld i utkanten av Roma. Paret skriver at de fikk øye på en gammel kirke, og det var her kongelig historie skulle skapes.

- Ja, så var det der han fridde. Jeg husker at jeg gråt som en liten jentunge da han hadde gjort det. Vi ble begge to veldig glade, forteller hun.

Den offisielle forlovelsen fant sted den 8. oktober i 2003. Da ga dronning Margrethe sønnen sin lov til å gifte seg med den australsk-britiske statsborgeren, som seinere skulle bli kronprinsesse. Det skjedde bare tre år etter at Mary og Frederik møtte hverandre for første gang, på en bar i Sydney.

- Rart og nytt

Kun to år etter dette pakket hun koffertene og forlot Australia, til fordel for Danmarks flathet og kalde vind. Hun jobbet i Microsoft, uten at det danske folk ble informert om at hun egentlig var kronprinsens utkårede.

I et intervju med Ut & Se tidligere denne høsten, fortalte hun at det ikke var like enkelt for henne i starten.

- Da forlovelsen ble offisiell, var det fortsatt ganske rart og veldig nytt. Jeg klarte ikke å fatte hva som skjedde. Jeg var så fokusert på å gjøre det riktige. Når man først er det, blir man veldig usikker på seg selv, fortalte kronprinsessa ærlig til magasinet og fortsetter:

- Man tør kanskje ikke å vise at man også kan være litt tullete ... You know. Og fordi man ikke tør å trå ut i det usikre, viser man seg som litt mer kontrollerende eller seriøs, sa hun.

Hun mener det danske folket først fikk se en mer tilbaketrukken Mary, en som ikke stemmer overens med den hun egentlig er. Kronprinsessa legger ikke skjul på at det var flere faktorer som spilte inn her.

Å flytte til et helt nytt land for kjærligheten er en ting, men når man i tillegg skal bli kongelig på kjøpet, kan det koste mye. Heldigvis har det gått riktig vei for henne, som mener at over ti år i jobben har sørget for at skoene virkelig er inngått.

- I dag er jeg mer fri til å vise hvem jeg er, men det er selvfølgelig alltid en begrensing. Man vil jo også holde noe privat, sa Mary.

Sammen har Mary og Frederik barna Christian (11), Isabella (10) og tvillingene Vincent (6) og Josephine (6).