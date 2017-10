Barnestjerna truer med å avsløre angivelig pedofili-ring i Hollywood

(Dagbladet): Den amerikanske skuespilleren Corey Feldman (46) - kjent blant annet fra filmer som «Gremlins» og «Teenage Mutant Ninja Turtles» - truer med å avdekke et pedofili-nettverk i Hollywood.

Ifølge en rekke medier, deriblant Washington Post, hevder Feldman at han ved flere anledninger ble utsatt for seksuelle overgrep som barn, og at hendelsene skal ha oppstått under arbeid med ulike film- og tv-prosjekter.

- Akkurat nå kan jeg navngi seks personer. En av dem er fortsatt mektig i dag, påstår Feldman i en video på Twitter, og mener han sitter på bevis som lenker pedofili opp mot et av de aller største filmstudioene i Hollywood.

- Frykter for livet

Allerede i 2013 fremmet 46-åringen påstander om at det eksisterer en pedofiliring i den berømte filmbyen. Nettverket skal ha operert aktivt de siste tre tiåra, og består angivelig av mektige personer i underholdningsbransjen.

U asked 4 it....U got it...LETS DO THIS! https://t.co/QQMnEpBTmW — Corey Feldman (@Corey_Feldman) 25. oktober 2017

Selv ønsker han å produsere en dokumentar, hvor han planlegger å avsløre alle detaljer i saken. Barnestjerna forklarer imidlertid at livet hans er blitt snudd på hodet, etter at han gikk offentlig ut med sine dokumentar-planer.

- Flere av bandmedlemmene mine har sluttet, i frykt for deres eget liv. Det er ikke lett, men rettferdigheten vil seire.

I 2013 ga Feldman ut selvbiografien «Coreyography», hvor han åpnet opp om de påståtte overgrepene. 46-åringen hevdet også at en i bransjen forgrep seg på hans venn og kollega Corey Haim, da han var 11 år gammel.

« De vil ikke at jeg skal fortelle det jeg forteller nå. » Corey Feldman

Duoen var to av 1980-tallets største barnestjerner, og en av årsakene til at Feldman nå ønsker å stå fram med informasjon, er for å søke rettferdighet overfor Haim.

Tre år før boka kom ut, gikk Haim - som hadde slitt med narkotikamisbruk store deler av livet - bort som følge av lungebetennelse. Han ble 38 år gammel.

- Folkene som gjorde dette mot Corey og meg, de jobber fortsatt. De er fortsatt der ute, og er noen av de rikeste og mektigste personene i bransjen. De vil ikke at jeg skal fortelle det jeg forteller nå, sa Feldman i programmet «The View» i 2013, ifølge New York Post og fortsatte:

- Disse mennene var venner. De byttet på å forgripe seg på oss, hevdet han.

Det er i forbindelse med Harvey Weinstein-skandalen at Feldmans historie nå settes på dagsorden igjen.

Stjerner står fram

Mer enn 60 kvinner har de siste ukene stått fram med anklager om seksuell trakassering og overgrep mot Hollywood-mogulen.

5. oktober avslørte New York Times at Weinstein har betalt hundretusener av dollar til ofre for hans upassende oppførsel i minst to tiår.

Blant stjernene som har fremmet sine påstander om Weinstein er Angelina Jolie (42),«Game of Thrones»-stjernen Lena Headey (44), «Bond»-stjernen Eva Green (37) og Gwyneth Paltrow (45).

Filmprodusenten etterforskes for voldtekt av politiet i både New York, Los Angeles og London.