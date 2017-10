Beatrice (24) med ny sjokk-exit i «Jakten»: - Taktikken min var helt på trynet

(Dagbladet): Mandag kveld skulle to av årets bønder i «Jakten på kjærligheten», Erik Grytnes (38) og Ingvar Alstad (31), sende hjem hver sin frier.

Imidlertid overrasket årets yngste bonde, Beatrice Fjell (24) fra Lommedalen, ved å sende hjem en av sine tre gjenværende friere - før hun egentlig skulle det.

Dermed måtte Marius Duestøl (25) fra Vanylven på Sunnmøre reise hjem tidligere enn planlagt, selv om han har fortalt i TV 2-programmet at han var svært betatt av Fjell.

- Var skjelven

I episoden sier Duestøl at avgjørelsen fra Fjell ikke kom som et stort sjokk, siden han allerede dagen før hadde vært inne på tanken om at han kunne bli sendt hjem.

Overfor Dagbladet røper 25-åringen at det som var mest ubehagelig for ham under praten med «Jakten»-bonden, var noe annet enn selve avvisningen:

- Jeg var veldig sulten, det var lenge siden vi hadde spist. Jeg var skjelven og hadde veldig lavt blodsukker. Jeg fikk i meg en energibar etterpå, jeg måtte spørre produksjonen om jeg kunne få en banan eller noe sånt.

«Jakten»-frieren, som har markert seg som en munter og energisk deltaker på tv-skjermen, tilføyer at det var rart å reise hjem til Møre og Romsdal.

- Turen hjem ble ganske spesiell, det ble litt tomt. Jeg hadde veldig lite tanker og følelser etterpå. Man blir litt utmatta av hele greia. Det er så mange ting man skal tenke på og ta hensyn til med kameraer i nærheten.

- Helt på trynet

Beatrice Fjell forteller på sin side at det var samtalen hun og Marius Duestøl hadde dagen i forveien, som fikk henne til å innse at hun måtte sende ham hjem før tida.

- Jeg pratet med ham dagen før, om hvordan vi eventuelt skulle løst det praktisk om det ble oss to. Han ønsket å ta over familiegården, og jeg begynte å innse at jeg ikke var innstilt på å flytte dit. Og jeg merket på ham da at han var veldig forelsket, og at jeg ikke kjente noen sommerfugler, sier hun til Dagbladet.

Når det gjelder ting «Jakten»-frieren angrer på fra tv-innspillingen, trekker Duestøl fram én ting.

- Jeg forberedte en taktikk som gikk ut på at jeg skulle bli venn med henne først, men det var jo helt på trynet! Så i dag tenker jeg jo: «Hva var det jeg tenkte på?» Fysisk kontakt er ikke noe jeg skyr vanligvis, for å si det sånn, sier han lattermildt.

«Jakten»-bonden mener imidlertid at frieren var frampå nok, og at hun tviler på om det hadde utgjort noen forskjell for hennes del om han hadde vært mer pågående.

- Det hadde også føltes feil om det hadde blitt mer fysisk mellom oss. For det hadde ikke endret noe på mine følelser. Slik er det innimellom, man kan ikke tvinge fram følelser, dessverre. For han er er herlig fyr, og jeg håper virkelig at han finner en fantastisk jente! sier Fjell.

- Det er alltid kjipt

Selv om «Jakten på kjærligheten», som får en egen jubileumssesong neste år, ikke fikk det utfallet Marius Duestøl hadde håpet på, forteller 25-åringen at han er glad for at han var med i tv-programmet.

- «Jakten» er en opplevelse for livet, det er det helt klart. Det har vært veldig fint, egentlig. Selv om jeg kunne ha håpet at det hadde gått bedre. Det var jo kjedelig, selvfølgelig. Men jeg tenkte at hun hadde to kjekke karer der, at hun ikke tapte noe på det, sier han til Dagbladet med en liten latter.

Og til tross for at Fjell ikke utviklet noen romantiske følelser for Duestøl, understreker 24-åringen at det ikke var lett å be ham reise hjem fra gården:

- Det er alltid kjipt, uansett, å skulle såre noen på den måten. Det verste jeg vet er å såre fok. Jeg grudde meg til å ta den samtalen! Han tok det pent, men jeg så at han ble litt lei seg. Det er aldri noe gøy.

Også forrige uke overrasket den unge «Jakten»-bonden da hun sendte hjem en av frierne sine.

Den gang var det kjekkasen Tor Jonas «TJ» Wilhelmsen (22) som måtte forlate programmet, etter at han hadde forsøkt å sjarmere Fjell med sang og gitarspill.

De to, som det slo gnister mellom da de møttes på speeddate, så ut til å finne tonen hjemme hos Beatrice i Lommedalen. Likevel ble «TJ» den første av Beatrice sine fire friere som måtte reise hjem fra gården hennes.

Mandag kveld sendte for øvrig bonden Erik Grytnes hjem frieren Henriette Larsen. Og rett før Ingvar Alstad skulle ta sitt friervalg, valgte Kari Leksås å trekke seg, siden hun ikke hadde utviklet de riktige følelsene for ham.