Brad Pitt og Angelina Jolie tapte millioner i slottskrangel med fransk lysdesigner

(Dagbladet): Det siste året har det stormet rundt det berømte skuespillerparet Brad Pitt og Angelina Jolie. Helt siden de i september delte sjokknyheten om at de skulle skilles, har det stadig vært overskrifter om paret i media.

Nå kan det imidlertid se ut til at stjernene står foran enda en nedtur. Søndag ble det nemlig kjent at Pitt og Jolie har tapt et søksmål fra en fransk lysdesigner.

Kvinnen har nemlig vunnet 600 000 amerikanske dollar, noe som tilsvarer omtrent 4,7 millioner norske kroner i en rettslig tvist. Lysdesigneren saksøkte skuespillerne over et slott i Provence i Frankrike, som de jobbet på sammen.

Den franske lysdesigneren Odile Soudant, gir seg imidlertid ikke der, ifølge AP. Kvinnen hevder nemlig at hennes virksomhet gikk konkurs etter at Pitt skal ha nektet å betale for kostbar arkitektur, og hun kjemper nå for rettighetene på lysdesign som tilhører slottet.

En talsmann for Brad Pitt, hevder at prosjektet var forsinket og overbudsjettert. Videre forklarer han at designet var Pitts idé, og ikke hennes.

Tok bladet fra bunnen

I kjølvannet av bruddet dukket det opp stadig flere opplysninger som tydet på at det hele handlet om parets seks barn.

Jolie skal angivelig ha vært misfornøyd med hvordan Pitt oppdro barna deres på, og skuespillerinnen søkte om full omsorgsrett.

Siden den gang har det vært stille rundt Hollywood-skuespilleren, men i mai tok han endelig bladet fra munnen.

I sitt første intervju etter bruddet avslørte Brad Pitt at han har sluttet å drikke alkohol og går i terapi.

Seksbarnsfaren snakket åpent til magasinet om hvor mye han har forandret seg siden Angelina gikk fra ham, og hvor redd han var for at ungene skulle tro på alle ryktene som skapte store overskrifter i media.

- Jeg drakk for mye. Det ble et stort problem. Jeg er veldig glad for at det har gått et halvt år nå, det føles både godt og vondt, men jeg har fått kontroll over og kontakt med følelsene og sjelelivet mitt igjen, fortalte Brad Pitt i det eksklusive intervjuet med GQ Style.