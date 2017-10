Brudd for «Skam»-Josefine

(Dagbladet): Forholdet mellom skuespiller Josefine Frida Pettersen (21) og Torstein Bakke (23) er over.

I «Skam» spilte Pettersen karakteren «Noora». Det ble hun verdenskjent for.

Privat har «Skam»-stjerna vært kjæreste med Bakke i nesten fire år og paret bodde sammen i Trondheim.

Nå bekrefter Maja Dueholm ved Lindberg Management overfor Dagbladet at paret går hver til sitt.

Det var VG som først omtalte bruddet.

- Trist

Gjennom fire sesonger av suksesserien «Skam» spilte Pettersen «Noora » som falt for bad-boyen William, spilt av Thomas Hayes (20). Siden siste episode av serien ble sendt på NRK har Pettersen gjort det stort som skuespiller på ulike teatre rundt i landet.

Da Dagbladet møtte henne på avslutningsfesten til «Skam» i juni, avslørte 21-åringen at hun hadde flere store planer for den kommende tiden.

Stjerna la imidlertid ikke skjul på at det den gang var trist at «Skam»-eventyret gikk mot slutten.

- Det er veldig trist. Vemodig og rart og tenke på. Nå har vi holdt på i ett år og så er alt liksom over, fortalte Iman, Josefine og Ina til Dagbladet.

De mest trofaste av fansen kan i det minste trøste seg med - og glede seg til - den amerikanske versjonen som er ventet å starte høsten 2018.

Det var ikke bare tenåringer som fulgte med på den populære serien. Kjendisene viste også sin begeistring for «Skam» og fortalte i sommer til Se og Hør hvilke øyeblikk de husket best.

Gjorde comeback

Etter sesong to fikk trolig de fleste «Skam»-fans bakoversveis da Thomas Hayes annonserte at han trakk seg fra den populære serien.

Historien mellom Noora og William var en av de historiene som engasjerte mest, om man skal se bort i fra kjærlighetshistorien mellom Even (Henrik Holm) og Isak (Tarjei Sandvik Moe).

Thomas Hayes har i ettertid uttalt til Dagbladet at han jobbet veldig hardt for å bli kvitt «Skam»-stempelet.

- Jeg jobber veldig hardt for å bli kvitt det navnet. Jeg skjønner hvorfor det er blitt sånn, men når jeg kommer inn et sted så vil jeg at det skal være meg folk blir kjent med og ikke «Skam-William».

Han ble derimot møtt med jubel da han gjorde comeback i den siste sesongen.

Klokka 22.46, 24. juni i år ble det siste klippet av «Skam» delt. Klippet avsluttet på lik linje som første episode ble starta i 2015.