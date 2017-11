(Dagbladet): Tirsdag skapte den amerikanske talkshow-verten Wendy Williams (53) overskrifter verden over, da hun svimte av under sin egen direktesendte tv-sending. Det kom seinere fram at det var hennes store og tunge halloween-kostyme, en parykk, krone og kjole som minnet om New Yorks velkjente frihetsgudinne bærer, som fikk henne til å gå i bakken.

Hun la seinere en beskjed ut på sin egen Twitter-konto, der hun skrev at alt gikk bra henne, mens sjokkerte seere i studio og hjemme i stua lurte på hvordan dette kunne skje.

Williams lovet at hun skulle adressere hendelsen i morgendagens program - altså i dag. Da hun brøt tausheten, nok en gang på direkten, brast hun i tårer.

Fikk legehjelp

Det er New York Daily News og Page Six som omtaler saken. Nettavisene skriver at den profilerte programlederen begynte med å avkrefte at det var et stunt seerne fikk presentert.

- Mange mennesker trodde det hele var en vits. At jeg besvimte på settet. Du vet at jeg ikke ønsker å falle. Jeg er en høy dame, og det er en lang vei ned. Jeg er også en kvinne i en bestemt alder, så jeg ville ikke brekke noe. Jeg gjør ikke stunt for dere, fortalte hun på direkten.

Med tårer i øynene, kunne Williams fortelle at hun plutselig ble veldig varm og startet å føle seg svimmel. Hun beskrev det som å være midt i et leirbål.

- Det var skummelt. Skummelt! Det var virkelig skummelt. Alt jeg klarte å tenke på var å ikke rive ned podiet med meg, sa hun åpent.

Det var omtrent 48 minutter inn i sendinga at 53-åringen falt ned foran tilskuere i salen og sin egen produksjon. Skjermen gikk så i svart, og hun ble fraktet bak scenen av sine egne arbeidere.

- Helsearbeiderne var på kontoret mitt og koblet meg til flere EKG-maskiner. Jeg hadde lite hydrogen i kroppen, altså vann, forklarte stjerna.

Fallet gikk heldigvis fint, og etter å ha fått summet seg og litt væske i kroppen, begynte ting å gå bra igjen for Williams. Etter innspillingen rettet hun snuta mot Jersey, men hun tok seg likevel tid til å hilse på paparazzi og oppmøtt fans utenfor innspillingslokalene.

I dagens sending kunne Williams avslutte med å fortelle at noe slikt aldri skulle hende igjen.

Tilbake etter pause

Det var omtrent midt i tirsdagens program at tv-stjerna begynte å snuble bakover, stoppet opp og svimte av - foran både publikum og tv-seere. I de siste øyeblikkene før hun falt i bakken, virket det nesten som om hun strakk hånda sin mot kameramennene for å få hjelp. Før sendingen gikk i svart, kunne man se at noen i produksjonen løp mot henne for å hjelpe.

Etter en pause på rundt seks minutter, kom programmet tilbake på lufta. I mellomtida hadde Twitter-brukere rukket å spekulere på hvordan det gikk med 53-åringen, som tilbake foran kameraet kunne bekrefte at alt hadde gått bra med henne.

- Dette var ikke et stunt. Jeg ble altfor varm i kostymet mitt, og jeg besvimte faktisk. Men vet dere hva? Jeg er en vinner, og jeg er tilbake, sa hun til jubel fra salen.

Hun valgte også å vitse med hendelsen da innspillingen nærmet seg slutten.

- Er dette virkelig slutten? Var jeg ute av det så lenge?, utropte tv-stjerna.

Flere hendelser

Dette er ikke første gang det har skjedd uforutsette ting på direktesendt tv. I mai skapte sportsankeret Sara Walsh overskrifter, da hun mistet sitt ufødte barn mens hun var foran kameraet.

Det var i forbindelse med innspilling av TV-programmet «SportsCenter» at amerikaneren opplevde et av sitt livs største mareritt.

Walsh - som nå er lykkelig mor til tvillinger - delte innlegget i forbindelse med feiringen av morsdag, og avslørte at hun var nærmere tre måneder på vei da hendelsen inntraff.

- Ferden ned den mørke stien begynte da jeg ledet «SportsCenter» på veien i Alabama. Jeg ankom Tuscaloosa nesten tre måneder på vei, men var ikke lenger gravid da jeg forlot byen, skrev hun.

I august døde skuespiller og regissør Sam Shepard. Han hadde mange venner i bransjen, og da Matthew McConaughey ble spurt om dødsfallet - på direktesendt tv - hadde han selv ikke fått beskjeden.

McConaughey var ikke klar over kollegaens bortgang da han traff oppmøtt presse i forbindelse med en rød løper. Dermed fikk den utsendte journalisten fra nyhetsbyrået Associated Press jobben med å bringe dødsfallet på banen.

På spørsmål om hvordan 47-åringen reagerte på den triste nyheten, hadde ikke McConaughey rukket å reagere i det hele tatt.

- Har Sam Shepard gått bort? Åh, faen. Hvordan?, spurte han.