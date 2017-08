Chrissy Teigen avslører alkoholproblemer: - Skjemte meg ut foran en rekke folk som jeg virkelig respekterer

(Dagbladet): Chrissy Teigen (31) lever et tilsynelatende rolig liv sammen med ektemannen John Legend (38) og dattera Luna Simone (1).

Men før den norskættede modellen ble mor for halvannet år siden, var hun vant til en helt annen tilværelse, forteller hun til Cosmopolitan.

I det nye intervjuet forteller Teigen om hvordan hun den siste tida har prøvd å endre livsstilen sin, hovedsakelig når det gjelder alkoholinntaket.

- Jeg drakk altfor mye. Jeg ble vant til å ta et glass vin mens jeg ble stylet, så et glass til før en prisutdeling. Og dermed en hel haug på prisutdelingen. Så ville jeg føle meg dårlig fordi jeg skjemte meg ut foran en rekke folk som jeg virkelig respekterer. Og den følelsen, det er ingenting som den. Du føler deg grusom. Det ser ikke bra ut for meg, for John, eller for noen, sier hun.

- Nødt til å fikse meg selv

Teigen forteller at flere i familien hennes har slitt med alkoholproblemer, og at hun selv ikke akkurat er typen som «bare kan ta én drink».

I tillegg fungerer ikke medisinene hun tar for depresjon og angst så godt med alkohol, forteller hun.

- Ingen har liksom tatt det opp med meg. De antok bare at det var ok fordi jeg alltid følte meg fin dagen derpå. Jeg visste i hjertet mitt at det ikke var riktig. Det gjør deg veldig kort mot mennesker. Folk tenker at det er søtt og gøy å dra på brunsj og drikke masse, men det ligger mer bak. Jeg har aldri noen gang tenkt: «Jeg er veldig glad for at jeg var på denne brunsjen».

- Jeg vil ikke være den personen. Jeg er nødt til å fikse meg selv, sier hun.

Åpen om depresjon og angst

Chrissy Teigen ble for alvor kjent da hun ble sammen med artist John Legend i 2007. Paret giftet seg i 2013.

Den 31 år gamle modellen har i ettertid brukt sin posisjon i rampelyset til å kaste seg ut i debatter om blant annet politikk og skjønnhetsidealer.

Hun har også valgt å være åpen om alt fra sine problemer med å få barn til fødselsdepresjonen og angsten hun ble rammet av etter at dattera Luna Simone kom til verden i april i fjor.

- Jeg klarte ikke å skjønne hvorfor jeg var så ulykkelig, skrev Teigen i et lengre innlegg i magasinet Glamour i mars, og fortsatte:

- De fleste dagene tilbrakte jeg på nøyaktig samme sted i sofaen, og klarte sjelden å samle nok energi til å komme meg opp i andre etasje på soverommet. John sov på sofaen med meg, noen ganger fire netter på rad. Etter hvert hadde jeg klær inne i spiskammerset, så jeg skulle slippe å gå ovenpå når John gikk på jobb. Jeg kunne ofte bryte ut i gråt, helt plutselig, sa hun den gang.