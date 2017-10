Den skitne skilsmissen ryster kongefamilien i Luxembourg: - Hun er ingen «gold digger»

(Dagbladet): I januar fikk kongehuset i Luxembourg internasjonal oppmerksomhet da det ble kjent at prins Louis (31) og prinsesse Tessy (32) skulle skilles etter ti år som ektepar. Det annonserte prinsens foreldre, og storhertugdømmets regentpar i en pressemelding.

- Deres kongelige høyheter, storhertug og storhertuginne av Luxembourg, er lei seg for å meddele at prins Louis og prinsesse Tessy har bestemt seg for å skilles. De ber om respekt og forståelse for privatlivets fred i disse vanskelige tider, het det i pressemeldingen.

Nå, ni måneder seinere, har skilsmissen tatt en langt fra vennlig vending mellom prinsen og prinsessen.

- Vil ikke saksøke

Ifølge britiske Telegraph har de nå sett seg nødt til å ta skilsmissen til retten for å komme til enighet, etter at Tessy skal ha blitt beskyldt for å være en «gold digger».

Nettstedet skriver at hun den siste tiden har trappet opp sin aktivitet i media, og flere hevder at Tessy skal ha gjort dette for å få mest ut av sin siste tid som prinsesse.

Prinsen selv har blitt beskyldt for å sverte navnet hennes etter et intervju han skal ha gjort med et nasjonalt magasin.

The Daily Telegraph kan imidlertid ikke avsløre detaljer rundt det omstridte oppgjøret eller beløpet prinsessen er ute etter. En høyesterettsdommer har nemlig innført begrensninger for hva pressen kan avsløre når det kommer til de finansielle avsløringene i retten.

Prinsessens advokat, Deborah Bangay QC forklarte i retten at hennes klient kun var ute etter et rettferdig beløp.

- Min klient har ikke noe ønske om å saksøke, og hun kom med et svært rimelig og fornuftig forslag. Dessverre ble forslaget avvist og klienten min hadde ikke annet valg enn å ta dette videre i retten, sier advokaten.

I etterkant har Bangay uttalt at Tessy ikke er en «gold digger».

- Hun er ingen «gold digger». Langt ifra. Hun søker rett og slett etter et rettferdig og ordentlig oppgjør.

- Skandale

Til tross for at det tidligere paret skal ha kommet til enighet på enkelte punkter i retten i London tidligere denne måneden, ser det imidlertid ikke ut til at feiden vil være over med det første.

- Vi har ikke hatt en kongelig skandale som dette på mange år, så folket er spente på hvordan dette går, har en journalist sagt til Telegraph.

- Det blir spennende å se hvilken vei dette går. Som familie er de alltid veldig stille, fortsatte kilden.

Den siste tiden har det blitt spekulert i hvorvidt Tessy vil fortsette å være titulert som prinsesse. Ifølge avisa blir hun fremdeles omtalt som Hennes Kongelige Høyhet, men skal selv ha fjernet tittelen fra sin Instagram-profil.

Barn utenfor ekteskap

Prinseparet giftet seg i september 2006, og sammen har de sønnene Gabriel (11) og Noah (10).

Det vakte oppsikt over hele Europa da hoffet i Luxembourg annonserte at den da 19 år gamle prinsen ventet barn med sin borgerlige kjæreste, før de i det hele tatt hadde giftet seg.

Ifølge Se og Hør hadde paret i utgangspunktet ingen planer om å smis i hymens lenker, men ombestemte seg etter at deres første barn kom til verden.

«Storhertug Henri og storhertuginne Maria Teresa ga imidlertid sin fulle støtte til det unge kjæresteparet, og var selvsagt på plass da lille Gabriel ble båret til dåpen noen uker seinere - for øvrig i samme kirke som foreldrene ble viet i fredag», skrev bladet den gang.

Prins Louis og prinsesse Tessys ekteskapsbrudd er den andre kongelige skilsmissen i Europa på litt over et år, etter at prinsesse Märtha Louise og Ari Behn annonserte at de skulle skilles i august i fjor.

Forrige gang var i 2005, da danskenes prins Joachim og Alexandra av Danmark avsluttet ekteskapet.