Derfor gikk Sophie Elise fra 2,5 millioner kroner til null i inntekt

(Dagbladet): Blogger Sophie Elise Isachsen (22) gikk fra om lag 2,5 millioner kroner i inntekt i 2015, til null i fjor.

Det viser tall fra skattelistene for 2016, som ble offentliggjort fredag morgen.

Isachsen, som er en av Norges desidert største bloggere, har imidlertid gjort et byks hva gjelder likningsformue, som er på 2 013 828, i motsetning til tallene fra 2015, der hun sto oppført med 69 333 kroner.

I 2015 bidro Isachsen godt til felleskassa med over en million kroner i skatt, i motsetning til 2016 hvor hun betalte 5218 kroner i skatt.

- Tok ikke ut lønn

Det er Jan Olav Isachsen - Sophie Elises far - som styrer bloggerens økonomi. Overfor Dagbladet forklarer han bakgrunnen for tallene.

- Årsaken til dette er at Sophie Elise hadde enkeltmannsforetak i 2015. I 2016 startet hun imidlertid et AS. I fjor tok hun ikke ut lønn, men et utbytte, som først vil komme fram i likningen for 2017.

- Grunnen til at hun ikke tok ut lønn, var for å være forsiktig med kostnadene i firmaets første år. Og det var mulig å gjøre det sånn, fordi hun hadde penger på bok, privat, fortsetter han.

Selv om bloggeren har til salt i grøten, kan det tilsynelatende virke som om hun er opptatt av gode, økonomiske valg.

- Normal inntekt

I et innlegg på sin egen blogg tidligere denne uka, forklarte 22-åringen at det settes av månedlige beløp som hun får inn på konto.

- Pappa overfører til meg en gang i måneden fra min egen konto, et valg jeg har tatt selv slik at jeg skal leve med en normal inntekt og føle på hvordan det er å ikke ha penger, selv om jeg tjener en del egentlig (...).

Under følger en oversikt på inntekt, skatt og formue for de noen av de resterende, største bloggerne i landet. Flere av disse har valgt en annen selskapsstruktur, noe som blant annet gir utslag i hvor mye de betaler i skatt.

Navn Inntekt Skatt Formue Sophie Elise Isachsen 0 5 218 2 013 828 Anna Rasmussen 2 235 298 916 699 469 950 Caroline Berg Eriksen 2 087 963 623 923 3 870 848 Annette Giæver Haga 877 383 354 119 0 Eirin Kristiansen 1 365 096 615 726 0 Peter Kihlman 624 298 224 345 587 745 Camilla Sørlie Pihl 2 102 983 756 934 0 Marna Haugen Burøe 2 014 502 742 070 1 056 801 Ørjan Burøe 1 084 853 466 855 0 Anniken Englund Jørgensen 56 098 9 769 0 Kristine Ullebø 623 897 220 746 969 452 Anne-Brith Davidsen 899 832 363 475 0