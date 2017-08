Derfor hadde hun ikke med seg kjæresten: - Hadde ikke taklet det

(Dagbladet): I sommer delte den norske popartisten Maria Mena et mystisk bilde på Instagram, som hun slettet kort tid etterpå. Bildet viste henne og en herremann, som den gang var ukjent.

Like etter delte hun et nytt bilde, der hun bekreftet at hun hadde funnet kjærligheten. Den utkårede er 51 år gamle Bård Hauki fra Oslo, og i hele sommer har Mena lagt ut flere bilder og snutter av kjæresten.

Da Dagbladet møtte Mena fredag kveld, på Elle sin storslåtte motefest på Grand Hotel i Oslo sentrum, var den sprudlende sangeren derimot foruten kjærestens selskap. I en eksklusiv kjole fra norske ByTimo, sparte hun ikke på kruttet når det gjaldt å beskrive kjæresten.

- Veldig lykkelig

- Super-Bård! Nei, han kunne ikke komme dessverre, han er på noe jobbgreier. Jeg skal møte han etterpå, da, forteller hun og fortsetter:

- Jeg skal nok ikke ta han med hit, jeg tror ikke han hadde taklet det. Han er liksom ikke helt mennesket til det, så jeg skal nok aldri ta han med på noe som dette, sier hun.

❤️ Et innlegg delt av maria mena (@mariamena_official) lørdag 22. Juli. 2017 PDT

Gullstrupen avslører at hun og Hauki har vært sammen mye lenger enn hva fansen på sosiale medier har fått vite. Hun tuller med at hun og «super-Bård», som hun kaller ham, egentlig har vært sammen i to år. Dette feier hun imidlertid fort bort med en latterkule.

- Nei da, alt dette er egentlig hemmelig. Jeg vil egentlig ikke si så mye om hvordan vi møttes eller når vi ble sammen, forteller hun.

- Jeg er veldig lykkelig om dagen. Ikke at jeg ikke var det før, men jeg er enda mer lykkelig nå, om det gir mening. Jeg skal slippe ny musikk etter hvert, og da lover jeg å fortelle om både det ene og det andre, sier hun.

Rolig plassering; RETT ved nødutgangen Et innlegg delt av maria mena (@mariamena_official) fredag 18. Aug.. 2017 PDT

Instagram-dronning

Alle som har brukt appen Jodel, vet at Menas profil på Instagram ofte diskuteres flittig på den anonyme applikasjonen. Der får den både skryt og slakt, men det hersker ingen tvil om at «Belly Up»-sangeren er aktiv på nettstedet. Hun har nærmere 67 000 følgere på bildedelingstjenesten.

Torsdag tok hun seg et døgns pause fra publisering, noe som skapte engasjement på Jodel. Maria Mena forteller selv at folk kanskje tar det hun legger ut på Instagram-story, appens svar på Snapchat, litt for seriøst.

- Alt jeg driver med der er jo kødd, bortsett fra det jeg legger ut i selve feeden min. Også er det faktisk folk der ute som sitter og ser på, haha. Jeg skulle ønske jeg hadde noe spennende svar på hvorfor jeg tok den lille pausen min, men jeg så egentlig bare på Netflix, sier hun og ler.

I sommer har Mena flittig lagt ut bilder og videoer av kjæresten og henne selv, på alt fra fjellturer til romantiske kvelder på hytta med akustisk gitarmusikk i bakgrunnen.

Maria Mena har tidligere vært gift med journalisten Eivind Sæther, men paret skilte seg i 2014. Albumet hennes «Growing Pains» (2015) tok for seg sorgprosessen i kjølvannet av bruddet.

De siste årene har Mena blitt roset for sin åpenhet, blant annet rundt angst og rasisme. Sistnevnte kan du lese ved å klikke på lenka under her.