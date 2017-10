(Dagbladet): John Carew og kjæresten Camilla Haukaas har gått fra hverandre.

Det bekrefter de to til Se og Hør.

«Det er slutt mellom oss. Vi er fortsatt glade i hverandre, men er kommet til felles enighet om at det er best for begge å være venner - og ikke kjærester », sier Carew og Haukaas i en felles uttalelse til bladet.

Paret avslørte forholdet sitt i 2015, etter å ha holdt det hemmelig et par år

De to møtte hverandre i forbindelse med at Haukaas stod modell for Carew, som er blitt en ivrig fotograf etter at han la fotballskoene på hylla.

Skuespillerkarriere

Carew er i dag også aktuell som skuespiller i NRKs nye serie «Hjemmebane», hvor han spiller sammen med blant andre Ane Dahl Torp.

- Jeg er først og fremst veldig stolt og glad for å ha fått denne rollen, og gleder meg masse til å jobbe med Ane og de andre i teamet, sa John Carew til NRK, da nyheten ble kjent.

Carew har tidligere spilt hovedrolla i den norske filmen «Høvdinger», som fikk terningkast to av Dagbladets anmelder Aksel Kielland.

Om rollen i «Høvdinger» har John Carew i et intervju med Dagbladet sagt spøkefullt at han «sannsynligvis ikke kom til å få noen Oscar».

- Men jeg er fornøyd med både filmen og jobben jeg gjorde. Når jeg først bestemmer meg for noe, gjør jeg det alltid ordentlig, sa han.

John Carew er også aktuell med sin hittil største filmrolle i actionfilmen «Black Frost», som han selv har bidratt med idé og råmanus til.

I det gigantiske filmprosjektet, som har et totalt budsjett på rundt 200 millioner norske kroner, spiller han en halvt samisk, halvt afrikansk agent ved navn Felix Frost.