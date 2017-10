- Det gamle spøkelset trøbler med Didrik

(Dagbladet): I 2010 deltok Didrik Solli-Tangen i Melodi Grand Prix med låta «My Heart Is Yours». Den gang fikk han massiv kritikk, og flere mente at hele framførelsen floppet.

I kveld var det finale i årets sesong av «Stjernekamp» på NRK, hvor Solli-Tangen kapret en solid andre plass.

Som andre låt valgte Solli-Tangen å synge nettopp «My Heart is Yours».

I kveld ble mottakelsen noe annerledes enn for sju år siden, til tross for terningkast tre fra Dagbladets anmelder.

- Det kan nesten virke som det gamle spøkelset trøbler litt med Didrik denne gangen også. Versene er vanskelig å få til å flyte skikkelig. Fraseringene blir noe «opplest» og vaklende, skriver anmelderen.

- Han har heldigvis crescendoen på slutten til å vise vokal styrke, og Didrik skal ha for den siste laaange tonen. Jeg vet dog ikke om det er et sjakktrekk av Didrik å reise tilbake til disse traktene i «Stjernekamp»-finalen, fortsetter han.

Likevel var kveldens dommere svært imponerte over framførelsen.

- Denne kler deg veldig godt, Didrik. Den er på en måte signaturen din, der du startet. Og da koret kom inn, så løftet den seg virkelig. Jeg kjenner det virkelig. Den var oversvømt av kjærlighet, musikkjærlighet til deg, sier Thomas Felberg.

Fjorårets «Stjernekamp»-vinner, Knut Anders Sørum, kjenner seg igjen i Solli-Tangen og trekker fram paralleller mellom seg selv og finalisten.

- Jeg er en «sucker» for lange toner, og dette er helt magisk. Jeg blir så glad! Men jeg må si én ting til - Didrik og jeg har nemlig én ting til felles, og det er å være på bånn i Melodi Grand Prix for så å være i toppen i en «Stjernekamp»-finale. Dette var bare magisk altså, sier han.

Mona B. Riise var på sin side også enig med sine dommerkollegaer.

- Det var så fint hvordan du startet den, så langt nede. Den låta kan vippe til pompøs og litt «too much» for noen, men dette var bare riktig. Det er «Stjernekamp»-finale og du skal vise alt. Du viste alt. Dette var yes! [8:51] Han i midten er han tidligere deltakeren

Da han havnet på en skuffende 20. plass i 2010, innrømmet låtskriver Hanne Sørvaag at han var svært skuffet over den labre responsen og poengene han fikk.

- På et tidspunkt sa han at han var skuffa, men alt i alt er han fornøyd med sin egen innsats, sa Sørvaag den gang til Dagbladet rett etter at kameraene er slått av i Telenor Arena.

Den tidligere MGP- og «71 grader nord»-vinneren Didrik Solli-Tangen fikk mye kritikk for hvordan han uttalte «my heart is yours» som «my hard is yours».