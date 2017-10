Dette er årets «Farmen»-utfordrere

(Dagbladet): Tradisjonen tro får årets gjenværende «Farmen»-deltakere ytterligere konkurranse når fire nye fjes ankommer tv-gården midtveis i sesongen.

I løpet av neste uke må de nyinnflyttede deltakerne, bedre kjent som «Farmen»-utfordrere, kjempe om å bli fullverdige deltakere. Utfordrerne dukker opp i tv-ruta førstkommende mandag, og for halvparten blir oppholdet kortvarig.

Etter tv-konseptets premisser er det nemlig bare to av dem som får bli med videre. Hvem det blir, er opp til de opprinnelige deltakere å bestemme.

Her er årets fire utvalgte «Farmen»-utfordrere:

Thomas Ravi Håland (39)

Fra: Sæbøvågen, Hordaland. Adoptert fra Sri Lanka

Yrke: Logistikkoperatør og pølsemaker

Sivilstatus: Samboer, et barn

Interesser: Sang, musikk, fotball og standup

Thomas Ravi Håland meldte seg egentlig på «Farmen» for elleve(!) år siden, men lyktes altså først på forsøk nummer to, da han impulsivt valgte å legge igjen en ny søknad. Han hadde riktignok ikke sett for seg å komme inn som utfordrer.

- Jeg grugledet meg litt, for jeg vet at det ikke alltid er så populært med nye folk på gården. Men de andre deltakerne tok oss imot med åpne armer, så det gikk egentlig veldig greit, sier han til Dagbladet, og legger til:

- Den første deltakeren jeg la merke til var Kristian (Krubel Djupnes, journ.anm). Da tenkte jeg: «Å nei, det er to av meg her inne. Her er det ikke plass til begge».

Håland har tidligere bodd på gård, og tror han kan komme langt på «Farmen».

- Samboeren min mener programmet trenger en som meg, sier han.

Karoline Røed (30)

Fra: Løten, bor i Oslo

Yrke: Personlig trener

Sivilstatus: Singel

Interesser: Jobb, trening, være sosial

Karoline Røed beskriver seg selv som en aktiv, spontan og bestemt jente, og tror de andre deltakerne kommer til å undervurdere henne. På forhånd har 30-åringen bestemt seg for å ikke vise alt hun er god for.

- De vil helst ha ut de største konkurrentene, så jeg skal gjøre meg selv litt pinglete, og ikke fortelle om min bakgrunn som personlig trener. På den måten klarer jeg sannsynligvis å bli værende på gården, forteller hun.

I Røeds øyne er «Farmen» det eneste norske realityprogrammet som er sosialt akseptabelt å være med på. Hvorvidt hun sitter på nok relevant kunnskap er hedmarksjenta heller usikker på.

- Jeg er jo fra en bygd, men har ikke spesielt mye gårdserfaring, nei. Jeg vet forskjell på spener og jur, altså.

Bjørn-Erik Fatnes (22)

Fra: Oslo

Yrke: Blogger

Sivilstatus: Singel

Interesser: Blogg, Instagram og «alt som livet har å by på»

- Jeg er ikke en typisk «Farmen»-deltaker, forklarer Bjørn-Erik Fatnes overfor Dagbladet.

22-åringen erkjenner at han har null kunnskap om gårdsdrift og Norge i 1917. Derimot er han flink med dyr, og har et stort konkurranseinstinkt.

- I tillegg er jeg veldig opptatt av å bidra og stå på, og kommer ikke til å sluntre unna. Jeg er sterkere enn jeg ser ut, sier han.

I likhet med Thomas Ravi Håland var Fatnes svært spent på hvordan de andre deltakerne ville ta ham imot.

- Jeg var kjempenervøs, og synes egentlig det var skikkelig skummelt. Men alle var utrolig hyggelige, og jeg ble positivt overrasket, sier han.

Liv Rannveig Tørstad (33)

Fra: Valdres

Yrke: Helsesekretær

Sivilstatus: Kjæreste

Interesser: Hunder, interiør og oppussing

Liv Rannveig Tørstad er ei dame som liker å gjøre alt selv, og lar seg sjelden pille på nesa. 33-åringen har fulgt «Farmen» på tv i en årrekke, og syntes det var surrealistisk å plutselig være på «den andre siden».

- Jeg har sett, i tidligere sesonger, at utfordrerne sliter med å tilpasse seg i den allerede godt etablerte gruppa. Før vi ankom gården ble vi forespeilet at vi kanskje ikke var ønsket, så jeg ble nærmest sjokkskadd av hvor snille og blide alle var. Jeg hadde jo forventet det motsatte, forteller Tørstad, som kommer til å spille på det sosiale:

- Jeg skal prøve å komme godt overens med alle, og være meg selv. Forhåpentligvis må jeg ikke hjem med en gang, sier hun.

33-åringen er ikke ukjent med gårdsdrift.

- Jeg er fra Valdres, og kan en del. Nå gjelder det å vise at jeg ikke er en for stor konkurrent, sier hun.