- Er man interessert i mote så bør man jo bli invitert

(Seoghør.no): Fredag kveld var det duket for storslått fest, da det norske motemagasinet Elle feiret sitt 20-årsjubileum på taket av ærverdige Grand Hotel i Oslo sentrum.

Alt som kunne krype og gå av motepersonligheter og kjendiser hadde dukket opp for å feire magasinet, som Signy Fardal er ansvarlig redaktør for.

Kathrine Sørland, Maria Mena, Cengiz Al og Sigrid Bonde Tusvik er bare noen av stjernene som dukket opp for å ta seg et glass i godt lag fredag kveld.

Alle hadde for anledningen tatt på seg finstasen, hvor sistnevnte dukket opp på den rød løperen uten sin faste makker og kollega Lisa Tønne.

Saken fortsetter under bildet.

- Hun er ikke invitert. Hun sa til meg: "er ikke det en fest du og jeg er mye på?" og da svarte jeg: «nei, jeg tror ikke du har så interessen for mote at du noensinne har vært invitert på Elle-festen», spøker Sigrid til Seoghør.no og legger til:

- Det handler jo om mote. Hvis man er interessert i mote så bør man jo bli invitert. Jeg hadde blitt veldig krenket om en som går i fake Uggs og joggebukse hadde blitt invitert.

Tone Damli dukket også moteriktig opp på rød løper iført et vel gjennomtenkt antrekk, sammen med kjæresten Marcus Foss.

Saken fortsetter under bildet.

- Dette er jo årets fest da. Alltid. Dette er jo det mange gleder seg til, forteller Tone smilende, og kan også røpe at hun jobber med nye sanger.

- Nå har jeg hatt ferie i en måned, og nå kjenner jeg at jeg er gira og klar for å komme i gang igjen. Jeg er i studio nå og jobber med en sang, røper hun.

Saken fortsetter under bildene:

Stjal showet

I fjor hadde Elle sin store sommerfest på taket av Steen og Strøm. Mange av de kvinnelige stjernene i Norge dukket opp i lekre kjoler og skyhøye hæler, men oppmerksomheten var det en gutt som stjal.

Thomas Hayes fra «Skam» dukket nemlig opp, sammen med tv-kollega Herman Tømmeraas. Gutta poserte på løperen, og uttalte at det kjentes merkelig å plutselig være landsdekkende kjendiser.

I år ser det imidlertid ut til at en annen «Skam»-stjerne stjal oppmerksomheten fra de fleste.

Iført en gul hettegenser smilte «Skam»-stjernen, Cengiz Al, bredt til kamera.

Selv om Elle i år feirer 20 år, betyr det ikke at de er det de en gang var. I februar ble det kjent at magasinet skulle kutte papirutgavene sine, som følge av mediekonsernet Egmonts avgjørelse om innsparinger.

Det så mørkt ut for magasinet, men seinere i vår kom redningen. Bloggnettverket United Influencers tok over som linsenseiere, og raskt var en framtid for magasinet igjen mulig, skrev Kampanje.

Nå kan imidlertid magasinet glede seg over at de fortsatt skal produsere papirutgaven på lik linje som før, kan Signy Fardal bekrefte til Seoghør.no.

Se kjendisene på den rød løperen: