«Farmen»-bråk: - Dette strippeshowet hadde gjort seg bedre på en bar i Oslo

(Dagbladet): Vi er allerede godt inne i årets sesong av «Farmen» på TV 2, og det har begynt å tilspisse seg mellom deltakerne. I kveldens episode blir det virkelig rabalder, når det tidligere Smiths Venner-medlemmet Eunike Hoksrød (39) protesterer mot et prestefølge.

39-åringen brøt med menigheten som tenåring. Derfor ble hun svært provosert da deltakerne på gården ble informert om at prestefølget skulle ankomme innspillingen.

- For meg er det like sykt provoserende som det ville vært for de andre hvis jeg satt og onanerte ved frokostbordet, har hun fortalt hun til VG, som først omtalte saken.

- Strippeshow

Som følge av provokasjonen tok hun til en visuell protest. Hun valgte å vise puppene sine til det mørkkledde følget, for å tydelig vise sitt standpunkt rundt det som foregikk.

Hun er blitt hyllet for handlingen i sosiale medier, men det er ikke alle som er like fornøyde. «Farmen»-deltaker Geir Magne Haukås (47) kaller opptredenen usmakelig.

- Jeg synes det her er respektløst fordi man ikke får fram budskap på denne måten. Det løser ingen uenigheter ved å vise fram kroppen, jeg har mer tro på kommunikasjon og samtaler, sier han til Dagbladet og fortsetter:

- Denne gruppa med mennesker kom inn på gården med et budskap som kolliderte med Eunikes. Likevel bør man ikke reagere på måten hun gjorde, ved å vise forakt for andre som bare tror på noe annet. De skulle utføre en dåp, og de fleste av oss er jo døpt. Jeg synes alt i alt at det er en meget spesiell sak, forteller Haukås.

47-åringen meldte seg på «Farmen» for å predikere en egensnekret filosofi. Fembarnsfaren mener han har fått et kall, kanskje fra en gud, eller fra «verdensaltet», en slags «kilde» eller «universets kraft». Han og Hoksrød har allerede havnet i diskusjoner inne på gården, men dette stuntet fikk ham til å reagere ekstra mye.

- Dette strippeshowet hadde gjort seg bedre på en bar i Oslo enn på en gård i 1917. Misforstå meg rett, jeg liker Eunike godt, men jeg har av og til problemer med å forsvare det hun gjør. Som å protestere mot mennesker som kommer inn med fredelige hensikter, forklarer han.

Han oppfattet det inne på gården som at 39-åringen ikke likte ham, og hevder han ved flere anledninger forsøkte å finne ut hvorfor. Han tror hans eget sett med moralske regler kan ha noe med saken å gjøre

- Han Geir har et moralsk kompass og et etisk kart som han benytter seg av. Han sier at det er feil å stjele mat fra fattige og at det er galt å lyve, sier han om seg selv i tredjeperson og fortsetter:

- Han synes også derfor at dette er upassende atferd av henne. Jeg kan likevel forstå hvorfor hun reagerer, men som sagt, så synes jeg at dette er feil måte å gjøre det på, avslutter han.

- Angrer ikke

Det har allerede kommet flere reaksjoner på stuntet. Enkelte har stilt seg kritiske, som hennes meddeltaker, men tilbakemeldingene er i all hovedsak positive. Det forteller Eunike Hoksrød selv til Dagbladet.

- Jeg har fått masse gode tilbakemeldinger. Det er bare positivt, selv om det også er noen nettroll, men de fleste heier på meg, og synes jeg er en kul, gæren dame, sier hun og ler.

Hun forklarer at stuntet ikke var så spontant som det kanskje kunne virke på skjermen. Hun hadde faktisk planlagt det helt siden hun fikk nyheten om at den religiøse gruppen skulle ankomme.

- Jeg hadde en anelse om at disse Kristi-Jesus-disiplene, eller hva enn disse statistene skulle forestille, skulle komme til gården. På forhånd tenkte jeg for meg selv: «Kommer de hit, skal puppene ut». Ferdig med den saken, sier hun og fortsetter:

- Jeg orker ikke det greiene der. Greit, dette er et familieprogram, men jeg synes det er på tide at det norske folk får se hvordan virkeligheten egentlig er. Jeg ble provosert, og tenkte at jeg skulle gjøre noe gøy ut av det, forteller hun.

Hun oppsummerer protesten som en morsom hendelse, som hun oppfattet at andre synes var ganske pinlig. Spesielt reagerte hun på Haukås sin reaksjon.

- Geir synes det var helt forkastelig. Han klarte ikke se på meg eller snakke til meg etterpå, jeg tror han ble ordentlig svett. Jeg angrer ikke et sekund, og hadde gjort det igjen, forteller hun.