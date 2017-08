«Farmen»-Oddvar har fått seg kjæreste

(Dagbladet): Etter «Farmen»-deltakelsen i 2016 fortalte Oddvar Jenssen (33) til Se og Hør at han aldri hadde hatt kjæreste.

Dessuten hadde han håpet på å finne kjæreste inne på gården, men sånn ble det ikke.

Nå har imidlertid lykken snudd for sørlendingen. Til Dagbladet kan han nemlig avsløre at han har fått seg kjæreste, og den utkårede er Anne Maiken Knutsen (31).

- Det stemmer at jeg har fått kjæreste. Jeg traff henne på bygdefest, via venners venner. Det er ei jente som er fra ei bygd inni landet, her på Sørlandet, forteller han.

- Hun hadde sett meg på tv, men det var først på festen vi ble kjent. Det er veldig hyggelig, vi har det veldig fint sammen.

Paret traff hverandre i vinter, og har vært kjærester i tre-fire måneder, sier han.

- Bør flytte inn

Da Dagbladet besøkte Jenssen hjemme på Skjernøy [utenfor Mandal] i november, fortalte han at han daglig fikk flere frierbrev gjennom blant annet Facebook.

Om han skulle møte noen, derimot, sa han at hun kanskje bør flytte inn, i og med at han bor langt unna byen.

- Det sitter langt inne å flytte fra Skjernøy, hvis det skulle bli et tema. Veldig langt inne, sa Jenssen den gangen.

På spørsmål fra Dagbladet om Knutsen derfor snart skal flytte inn, er han sikker i sin sak.

- Ja, sånn er det fortsatt. Hun flytter sikkert inn her etter hvert, sammen med sønnene sine.

- Det er litt gøy også

På hjemmebesøket i fjor fortalte 33-åringen om oppmerksomheten etter «Farmen»-oppholdet.

- Det er veldig mye gjennom Facebook, der masse fremmede folk vil treffe meg. Det er litt voldsomt, men folk har bare gode ord å fortelle, så det gjør ingenting. Det er litt gøy også, sa han.

Mange av forespørslene kom fra det motsatte kjønn, som hadde registrert at 32-åringen den gangen var singel.

- Ja, det er en del som spør om vi skal bli kjærester. Det er veldig uvant, og litt vanskelig å håndtere, for det har jo ikke akkurat pleid å være sånn. Jeg har skrevet litt fram og tilbake med enkelte, men har foreløpig ikke truffet noen. Men jeg ser ikke bort ifra at det kan skje en gang, sa Jenssen, og smilte lurt.