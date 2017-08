(Dagbladet): Allerede som 16-åring startet den verdenskjente supermodellen Bella Hadid (20) sin karriere som modell i 2012, men det var ikke før i 2014, under New York Fashion Week, hun virkelig ble satt på kartet da hun gikk en visning for klesmerket Desigual som 18-åring.

Hennes mystiske figur fikk mange til å sperre opp øynene, og året etter ble hun hyret inn av klesdesignere som Tom Ford, Diane von Fürstenberg, Moschino, Missoni, Bottega Veneta, Marc Jacobs og Tommy Hilfiger.

Sistnevnte har hun blant annet laget en egen kleskolleksjon med, og i 2016 ble hun kåret til årets modell og kapret blant annet «englejobben» hos Victoria's Secret Fashion Show.

I tillegg til å jobbe som modell og klesdesigner, regnes Hadid, med sin moteriktige stil og over 14 millioner følgere på sosiale medier, også som en «It Girl».

På fritida henger hun med superstjerner som Kendall Jenner (21), Winnie Harlow (23), Emily Ratajkowski (26) og Bella Hadid sin storesøster Gigi Hadid (22).

Men selv om superstjerna stadig er i søkelyset føler hun ofte at hun blir misforstått.

Blir misforstått

I et nylig intervju med The Guardian snakker superstjerna ut om hvordan livet i rampelyset har gjort henne til den hun er i dag.

Allerede som barn ble flere kjent med både Bella og hennes storesøster Gigi Hadid gjennom TV-programmet «The Real Housewifes of Beverly Hills», hvor deres mor Yolanda Hadid (53) var med.

Saken fortsetter under bildet:

Helt siden den gang har Bella Hadid fått oppmerksomhet for sitt unike ansiktsuttrykk med skarpe kinnbein og mystiske øyne.

På sosiale medier har hun lagt ut flere personlige innlegg hvor hun åpner opp om livet sitt til fansen - men til tross for ærligheten føler hun likevel at hun blir misforstått.

- Folk forteller meg alltid at jeg ser sint eller skremmende ut på sosiale medier, forteller hun til avisa.

Men ifølge superstjerna ligger det mer bak enn det seriøse blikket fansen ofte får se.

Et innlegg delt av Bella Hadid (@bellahadid) mandag 07. Aug.. 2017 PDT

- Jeg føler meg ukomfortabel når jeg smiler til kameraet. Det tok meg faktisk et helt år å virkelig forstå meg på ansiktet mitt, forteller hun.

Vil ikke dele

Gjennom 20-åringens Instagram får fansen følge med henne, hvor enn hun befinner seg. Om det er backstage på et moteshow, shopping med venninner, eller en rolig dag på stranda.

- Hvis jeg ser søt ut, vil vennene mine ta et bilde, men det er ikke konstruert eller planlagt, sier hun.

Til The Guardian avslører hun at hun er veldig selvskikker på det hun deler, men med årene har hun blitt mer streng på hva hun velger å utlevere til fansen.

Et innlegg delt av Bella Hadid (@bellahadid) fredag 23. Juni. 2017 PDT

- Nå har jeg tatt et skritt tilbake. Jeg deler fremdeles ting som er personlige, men ikke for personlig. Jeg deler ting som er verdt å se, antar jeg. Men jeg bør vel kanskje holde meg unna. Det er et veldig rart tema. Jeg føler kanskje at jeg overeksponerer noen ganger. Det bør jo ikke være sånn at så mange mennesker kan se på en person hele tiden, sier hun.

- Stolt av å være muslim

Opprinnelig er Bella, og hennes to søsken Gigi og Anwar Hadid (18), fra Israel og Nederland.

Deres far Mohammed Hadid (68) ble nemlig født i Nasaret i Israel, og moren Yolanda Hadid i Nederland, hvor hun blant annet vokste opp uten en far.

I et tidligere intervju med Porter Magazine uttalte 20-åringen at det er faren hun identifiserer seg mest med.

- Pappa var alltid veldig religiøs, og han ba alltid med oss. Jeg er stolt av å være muslim, uttalte hun i intervjuet den gangen.

Saken fortsetter under bildet:

Hadid er en uttalt motstander av Donald Trump, og har tidligere fortalt at presidentens omdiskuterte innreiseforbud preget både henne og familien.

- Pappa var en flyktning da han kom til USA, så dette treffer veldig nært for meg, søstera og broren min, forklarte hun.

Hun har tidligere demonstrert mot forbudet i New Yorks gater, og la ut et bilde av et demonstrasjonsskilt i den forbindelse. Storesøster Gigi marsjerte ved hennes side.

Saken fortsetter under bildet:

Et innlegg delt av Bella Hadid (@bellahadid) søndag 29. Jan.. 2017 PST

Kleint møte med eksen

Hele Hadid-klanen har vært i medienes søkelys de siste åra, og alt fra romanser til politiske oppgjør biter folk seg merke i.

Storesøster Gigi Hadid er sammen med tidligere One Direction-profil Zayn Malik (24), mens Bella tidligere var romantisk involvert med artisten The Weeknd (27).

Seint i fjor ble det kjent at duoen hadde gått hver til sitt, etter om lag halvannet år som kjærester.

Kun noen måneder seinere, i desember i fjor, ble imidlertid fansen vitne til nok et møte mellom de to.

Under Victoria's Secret Fashion Show, hvor Bella Hadid selvsagt gikk på catwalken, dukket også The Weeknd opp på scenen, som kveldens underholdning.

At hans bidrag har fått mye oppmerksomhet, er ingen hemmelighet. Det var imidlertid ikke det musikalske som vakte oppsikt, men heller det faktum at Bella gikk forbi ham mens han sang.

En rekke utenlandske medier mente at gjenforeningen framsto som noe pinlig, men ifølge Mirror forklarte Hadid at det ikke er noen vonde følelser mellom henne og ekskjæresten.