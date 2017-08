Frida (22) blir Norges første modell på catwalken for Victoria´s Secret: - Det er nesten helt uvirkelig

(Dagbladet): For de fleste modeller når karrieren nye høyder den dagen de får på seg de berømte englevingene, og får gå på catwalken for det verdensberømte undertøysmerket, Victoria´s Secret.

Til nå er det ingen nordmenn som har fått pryde det eksklusive undertøysmerket på catwalken, men nå skal den 22 år gamle modellen fra Kristiansand, Frida Aasen gå modell i Victoria´s Secret Angel Show.

Til Dagbladet forteller Aasen at det hele er helt uvirkelig.

- Jeg er utrolig glad for å skulle gå i showet. Det er så stor konkurranse for å få plass der, og det gjør det nesten helt uvirkelig, sier hun, gjennom sin agent Donna Ioannou.

Jobbet hardt

Ioannou har jobbet med en rekke store norske modeller, og i bransjen blir hun omtalt som «modell-mamma». Hun er tydelig stolt når Dagbladet snakker med henne på telefonen torsdag ettermiddag.

- Helt siden jeg oppdaget Frida har jeg sagt til henne at hun en dag skulle bli en av englene.

Til tross for et vakkert utseende, legger ikke Ioannou skjul på at den 22 år gamle modellen har jobbet hardt de siste årene for å nå målet.

- Hun har vært på casting for merket to ganger tidligere, men da har hun ikke gått videre, forklarer hun og legger til at modellen tidligere har blitt avbildet på nett for undertøysmerket, men at å bli en av de såkalte englene er i en klasse for seg.

Fokusert og profesjonell

Kampen om en plass i det populære undertøysshowet er hard, og det er et trangt nåløye man må passere for å bli en av de utvalgte.

«Modell-mamma» holder ikke igjen på lovordene om den suksessrike modellen, som hun oppdaget på et kjøpesenter i Kristiansand, da hun bare var 14 år gammel.

- Hun er alltid veldig fokusert og er svært profesjonell, sier hun.

Frida Aasen har tidligere vært på casting to ganger for Victoria´s Secret. Ioannou forklarer at da hun denne gangen skulle prøve seg hadde hun vært på jobb i Zanzibar for et annet merke, og hadde en kraftig jetlag. Likevel skal 22-åringen ha glemt nervene sine, og fire timer senere fikk hun den glade beskjeden.

- Det er kremen av kremen som blir valgt ut, dette er så stort, forklarer Ioannou.

- Jeg har aldri hørt henne så glad og jeg gråt som en unge, forklarer agenten og legger til at det ble mye gledestårer da den glade nyheten ble kjent.

Takknemlig

At dette er det mest prestisjefylte oppdrage en modell kan få, legger ikke Donna Ioannou skjul på.

Den glade nyheten delte Aasen selv på sin Instagram-profil tidligere i dag. Under bildet skriver den 22 år gamle modellen at hun er enormt takknmelig for muligheten hun har fått, og ikke minst takker hun agenten sin, «modell-mamma».

- Jeg klarer ikke å uttrykke hvor takknemlig jeg er for denne muligheten, skriver hun.

