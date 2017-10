Gråt hele natta etter «Farmen»-exit: - Enorm påkjenning

(Dagbladet): - Hvis man deler «Farmen» opp i flere etapper, var den siste helt spesiell. Jeg får gåsehud bare av å snakke om det, sier Tom Evensen (42) til Dagbladet.

Trebarnsfaren fra Hedmark fikk fem uker på tv-gården før han måtte pakke sakene og forlate innspillingsområdet utenfor Arendal. Tv-exiten var et faktum etter at Evensen ble fullstendig utklasset av tvekampmotstander Geir Magne Haukås (47) i kveldens øksekastkonkurranse, der førstnevnte bommet på alle blinkene.

42-åringen er tydelig frustrert når han innser at slaget er tapt, og banner høylytt idet programleder Gaute Grøtta Grav (38) er i ferd med å avslutte tvekampen.

Sleit med psyken

- Jeg var skikkelig forbanna da Geir satte den siste øksa, fordi jeg egentlig ikke hadde gitt ham noe kamp. Øksekast var en tvekampgrein jeg hadde øvd mye på, så jeg skuffet absolutt meg selv. Det var nok den mentale biten som gjorde at jeg feilet, forklarer grunnskolelæreren.

Det siste døgnet på tv-gården tilbrakte Evensen alene, i en av de såkalte kjempehyttene, etter at nevnte meddeltaker valgte ham som tvekampmotstander. Først da 42-åringen ble isolert fra de andre deltakerne, innså han hvor sliten kropp og hode egentlig var.

- Det var en spesiell setting med mye følelser, og jeg begynte å tenke på de hjemme, forklarer han.

I forkant av tv-oppholdet forklarte Evensen at han var fast bestemt på å vinne «Farmen». For å komme dit skulle han «skru av følelsesregisteret» og ikke tenke på verken kone eller barn.

- Jeg klarte faktisk å distansere meg helt fram til jeg satt i kjempehytta. Det er nesten skremmende å tenke på hvordan jeg klarte å beholde fokus så lenge, sier han.

Tårevåt avskjed

Til tross for at Evensen fikk god kontakt med den noe kontroversielle Geir Magne Haukås i løpet av oppholdet, synes han det var helt greit å bli utpekt til andrekjempe av «Farmen»-kompisen.

- Jeg har full forståelse for det, og hadde sikkert valgt ham hvis det hadde vært omvendt. Vi hadde begge lyst til å være med videre, men det er bare én som kan vinne, sier Evensen, som lot tårene trille da han skulle ta farvel med Haukås og resten av deltakergjengen.

- Jeg hadde blitt ufattelig glad i alle sammen, og det var tøft å plutselig skulle reise hjem. Det var en trøst å vite at mange ønsket meg videre, for det viste at jeg hadde satt igjen noen spor hos de andre deltakerne, sier han.

Likevel, da Evensen var tilbake i 2017, og skulle legge seg for å sove på hotellrommet, tok følelsene igjen - og denne gangen skikkelig - overhånd.

- Jeg lå våken og gråt hele den natta. Ikke fordi jeg var lei meg, men fordi alt var så overveldende. Det var en enorm påkjenning, sier 42-åringen, som var ti kilo lettere etter «Farmen».

Som en del av omstillingsprosessen, og den plutselige overgangen til virkeligheten, får deltakere som ryker ut av «Farmen» normalt sett ikke reise direkte hjem. Produksjonsapparatet holder dem gjerne igjen over natta, som en slags akklimatisering.

- Som en barnefødsel

Først dagen etter tvekampen, etter å ha tatt seg en lang joggetur utenfor deltakerhotellet, klarte Evensen å ringe hjem til kona.

- Hvordan var det å se familien igjen?

- Ubeskrivelig - jeg har valgt å kalle det min fjerde barnefødsel, meddeler Evensen.

Selv om 42-åringen kom hjem uten hytte og bil, som jo var det opprinnelige målet, ser han på premien som «ubetydelig» i dag.

- Jeg har hatt det helt fantastisk, og har samtidig fått en unik mulighet til å studere meg selv. «Farmen» har lært meg å stresse mindre, spesielt i forhold til dette med tap av kontroll, som jeg alltid har slitt med tidligere. Nå er jeg mye roligere, forklarer Evensen.

I motsetning til flere av de andre deltakerne, seinest i kveldens episode, har trebarnsfaren holdt seg fullstendig unna intrigemakeri og konfrontasjoner gjennom realityoppholdet. I alle fall på tv.

- Jeg jobbet mye der kameraene ikke var, og det var helt bevisst. Jeg vil ikke si at jeg er konfliktsky, men konfliktsmart. Jeg har tatt valg som er i tråd med mine egne verdier, med en rettferdig og sympatisk tilnærming. Å dolke noen i ryggen har aldri vært min greie, sier han.

Massiv oppmerksomhet

Tilbake hjemme i Åsmarka, like utenfor Lillehammer, kommer ikke Evensen unna at flere hundretusen nordmenn har fulgt ham på tv de siste ukene.

- Det har vært enormt mye oppmerksomhet, og det er tydelig at folk er opptatt av «Farmen». Folk har klare meninger om både den ene og den andre deltakeren, men selv har jeg bare opplevd å få positive tilbakemeldinger.

- Hva sier elevene dine?

- Det har vært helt kokos på barneskolen. Foreløpig har de ikke slaktet meg, men det spørs om ikke de gjør det nå, etter tvekampen, humrer Evensen.

Fortsatt står seks deltakere igjen i kampen om tilværelsen. Gruppa får riktignok ytterligere konkurranse når fire «utfordrere» dukker opp i morgendagens episode.

Forrige søndag var det idrettsutøveren Trym Nygaard Løken (23) som måtte forlate tv-gården.