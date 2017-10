Gustav Magnar (24) er Norges rikeste

(Dagbladet): Laksearving Gustav Magnar Witzøe (24) troner formuetoppen i Norge. Det viser tall fra skattelistene for 2016, som ble offentliggjort fredag morgen.

Se fullstendig liste over Norges rikeste under 30 år nederst i saken.

I 2015 lå Witzøe jr. fortsatt stabilt på inntektstoppen, hvor han var god for 9,8 milliarder kroner. Tall fra 2016 viser at han har en formue på 11,1 milliarder kroner, noe som er en økning på 1,3 milliarder sammenlignet med året før.

Samtidig har 24-åringen en inntekt på intet mindre enn 147 millioner kroner.

Joyeux 14 Juillet 🔵⚪️🔴🍾 Et innlegg delt av Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) torsdag 14. Juli. 2016 PDT

Norges yngste milliardær

Gustav Magnar har også tidligere herjet lista over de rikeste unge i landet.

Det var mot slutten av 2011 at trønderen fikk overført nær samtlige aksjer fra farens selskap Kverva, noe som på den tiden gjorde 24-åringen til Norges yngste milliardær.

I 2013 var han blant annet god for nær 3,4 milliarder kroner, og på tross av en kraftig reduksjon av ligningsformuen året etter hadde unggutten fortsatt nok til salt i grøten i 2014 - med en formue på 414 millioner kroner.

Witzøe jr. har gjort seg bemerket for å være særdeles mediesky, men deler titt og ofte bilder fra sin egen hverdag på Instagram, hvor han har nærmere 15 000 følgere.

Stardog Et innlegg delt av Gustav Magnar Witzøe (@guswitzoe) onsdag 10. Mai. 2017 PDT

I løpet av de siste to åra er det likevel blitt klart at trønderen har begynt å investere pengene i mer enn bare laks.

I juli kunne Dagens Næringsliv melde at Gustav Magnar og kompanjongen Mats Østgaard Pettersen (36) hadde kjøpt selskapet Solsiden AS, som driver med utleie av bar- og restaurantlokaler i Trondheim.

Duoen overtok i april i fjor gjennom selskapet MGM Eiendom, hvor det ble investert totalt 43,7 millioner kroner i Solsiden, ifølge avisa.

Gode for 14 milliarder

Alexandra (21) og Katharina (22) Andresen ligger hakk i hæl.

Som døtre av industri- og finansmannen Johan H. Andresen (56) sitter søstrene på en formue på svimlende 14 milliarder norske kroner sammenlagt.

Med utgangspunkt i skattelistene for 2015, ser man at søstrene ligger stabilt både hva gjelder inntekt og formue.

- Vil delta i OL

Andresen-søstrene har toppet skattelistene de siste åra og skapte overskrifter allerede som barn, da det ble kjent at foreldrene ga døtrene sine, som da var 11 og 12 år, aksjer verdt 12 milliarder.

Opprinnelig bygget familien opp sin formue ved tobakkvirksomhet i Tiedemanns gjennom flere generasjoner, men siden slutten av 90-tallet har Johan H. Andresen vært eier og aktiv i ulike roller i familieselskapet Ferd Holding AS.

« På en måte tenker jeg at jeg ikke har gjort meg fortjent til dette. » Alexandra Andresen

Katharina har allerede tatt steget inn i Ferd-systemet, der hun jobber for familiebedriften. Alexandra driver på sin side aktivt med dressurkonkurranser, og deler ofte glimt fra sin hverdag på Instagram.

- Målet mitt er å delta i OL og VM, og gjøre det bra. I fremtiden er drømmen å ha en stall, hvor jeg avler og utdanner egne hester, og det kommer folk fra hele verden for å kjøpe dem. Jeg vil skape min egen bedrift, sa Alexandra til Ferdmagasinet i 2014.

❤️ #kingsland #samshield Et innlegg delt av Alexandra (@alexandraandresen) fredag 08. Sep.. 2017 PDT

I samme intervju uttalte Alexandra at hun har reflektert mye over ansvaret som følger med å forvalte de enorme verdiene familien sitter på.

- Jeg føler et stort ansvar. På en måte tenker jeg at jeg ikke har gjort meg fortjent til dette, samtidig ønsker jeg å bidra til å utvikle Ferd og gjøre det enda bedre. Å finne en måte å gi noe tilbake på synes jeg er vanskelig.

Da Katharina gjestet «Skavlan» i 2015, forklarte hun at det ikke alltid har vært like lett å vokse opp med en så enorm formue.

- Da jeg gikk på ungdomsskolen, så skulle vi på Deli de Luca, og jeg måtte bare sjekke saldoen min i minibanken. Jeg husker at jeg hadde 100 kroner eller noe, og det var jo ganske vanlig. Da husker jeg at alle guttene stilte seg rundt for å se hvor mye penger jeg hadde, og det var ganske ubehagelig, fortalte Katharina Andresen.

Se fullstendig liste under:

Navn Inntekt Skatt Formue Gustav Magnar Witzøe 147 262 233 136 995 171 11 144 645 006 Alexandra Andresen 3 803 65 692 698 7 729 952 665 Katharina Andresen 0 65 693 453 7 730 041 636 KARL EDVARD JOHANNSON 556 3 838 420 452 978 834 FINN HARTVIG JOHANNSON 2 343 8 931 216 1 052 131 330 OSCAR ALEXANDER 174 352 8 635 914 1 013 014 697 JULIE VARNER 26 639 074 10 106 630 289 506 148 ALEXANDER VARNER 26 981 502 10 255 144 296 846 703 HANNAH WILHELMSEN 10 472 370 8 156 696 609 940 028 JULIE KRISTINE RASMUSSEN 23 811 5 998 480 707 103 505 CARL EINAR RASMUSSEN 74 496 6 004 588 707 153 008 CARL ERIK HAGEN 519 2 927 750 345 841 105 KNUT FREDRIK ASPELIN 680 239 3 625 724 409 470 653 ANETTE KRISTINE BLYSTAD 393 378 3 599 720 410 329 191 ANNA HEGER 74 512 3 095 005 364 848 907 BO MARTIN MØLLER 205 187 3 197 732 373 090 797 Jan Frimann Eskild Møller 210 770 3 162 086 368 733 004 LIISA MARTINE MØLLER 159 722 3 128 868 366 326 457 NORA IBEN MØLLER 206 106 3 147 124 367 109 981 MIA CATHRINE MØLLER 101 081 3 055 519 359 421 964 PEDER LUDVIG LORENTZEN 9 544 275 4 336 990 187 056 525 CHRISTIAN MØGSTER 5 286 174 4 062 010 303 427 868 MARIE FREDRIKKE OLSEN 55 729 2 252 419 266 273 461 SEVERIN RUDOLF SANTANA 2 771 214 2 781 684 248 672 753 ANNE BENEDIKTE OLSEN 0 2 166 283 256 256 898 CELINA MYRANN 75 017 2 765 485 325 979 792 MONJA MYRANN 215 994 2 818 184 325 598 204 VIOLA MYRANN 361 097 2 849 569 323 003 497 AXEL NIKOLAI STENSRUD 0 2 135 937 252 686 672 IDA PERNILLE BRAATHEN 0 0 0 BRIT DENISE ANFINNSEN 13 654 683 5 897 528 227 838 133 THOMAS PETER JEBSEN 442 888 2 020 675 228 210 663 ARVID ANDREAS NERGÅRD 20 887 912 7 828 124 215 285 526 OLE-KRISTIAN NERGÅRD 12 655 525 5 332 950 198 356 949 MARGRETHE HEGNAR 345 283 1 755 806 199 331 984 JON TRYGVE HEGNAR 307 277 1 716 531 195 829 228 HERMAN CHRISTOPHER KIERULF 731 619 1 693 200 180 588 069 INGVILD ELISABETH SCHAGE 241 862 1 840 986 212 234 806 MATS SANGOLT 3 894 298 2 575 835 167 365 919