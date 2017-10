Her kliner «Jakten»-bonden til: - Masse sommerfugler

(Dagbladet): Årets sesong av «Jakten på kjærligheten» begynner å spisse seg til. Bøndene står overfor vanskelige valg, da de snart må sende ut potensielle friere etter lange grublerunder over hvem de til slutt vil ende opp med.

Bonde Erik Grytnes (38) fra Andebu i Vestfold driver til vanlig med korn, tømmer og hytteutleie.

Til vanlig jobber han som miljøterapeut i rusomsorgen. Da han ble offentliggjort som en av deltakerne i årets sesong, kunne han fortelle at han hadde vært singel i halvannet år.

Med deltakelsen i programmet håpet han å kunne endre på det. Etter en aldri så liten piknik med frier Maria Bjørndal virket det for tv-seerne som om det fort kunne endret seg. En intim samtale ender nemlig i årets første, og svært betimelige, kyss.

- Sommerfugler

- Nei altså, jeg fikk jo Maria på tomannshånd, da. Jeg synes det er viktig å kjenne på om det var noen følelser der, for vi er jo alle med for å kunne nå samme mål, sier bonden til Dagbladet og fortsetter:

- Jeg tenkte ikke over noe annet enn at det var veldig koselig å ligge der. Det var en behagelig setting for begge to, og jeg fikk kjenne på følelsene mine og lytte til henne. Det er viktig for meg med både en fysisk og psykisk tiltrekning til noen. Hun følte det samme som meg, og det endte brått med et kyss da, forteller han og ler.

Det romantiske øyeblikket ble fanget opp av produksjonen mens paret lå på et pledd bak låven på gården. I episoden forteller Bjørndal, som jobber som sykepleier, at øyeblikket var magisk.

- Det var så deilig. Det var masse sommerfugler i magen. Ja, det var helt herlig, sier hun og fniser.

På spørsmål om hvordan det er å stå for årets første «Jakten»-kyss, svarer Grytnes at han synes det var på tide.

- Det var liksom litt seint allerede. Det går veldig fint at dette blir vist på tv, alle som er med har jo uttalt at de har et ønske om å finne kjærligheten. For min del er det vanskelig å gjøre det uten at det blir fysisk, så det måtte jo skje, sier han og ler.

- Rart

Grytnes har totalt fire friere hjemme hos seg på gården, og i kjent reality-stil må en etter en sendes hjem. Han vil ikke avsløre overfor Dagbladet hvem av frierne han endte opp med.

- Det er bare å følge med på skjermen, så får man etter hvert svar på det. Alt jeg kan si er at jeg har det veldig bra nå, forteller han.

Bonden sier det ikke alltid er like lett å forholde seg til flere kvinner på en gang, spesielt ikke når resultatet sendes på tv - der flere hundre tusen potensielt kan se på.

- Det er litt vanskelig, men det er jo også et drømmescenario for min del. På et eller annet rart vis så vender man seg til det. Alle var veldig på hele tida, ellers finner man jo ikke ut av noe som helst. Elimineringen er derimot en annen sak, sier han.

Når det kommer til aspektet med tv, sier han at han fort ble vant til å ha et kamerateam på nakken.

- Litt merkelig er det jo, men nå er jo noe som går seg til. Det var en epoke av livet mitt, og jeg har nå klart å forsone meg med at den jeg framstår som på tv, er den alle andre oppfatter meg som, sier han.