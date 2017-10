Her svimer tv-profilen av på direkten

(Dagbladet): Den amerikanske tv-profilen Wendy Williams (53) har i mange år vært å se i flere produksjoner, og leder for tida et selvtitulert talkshow. Der kommer gjester på besøk, det er monologer og hovedpersonen selv er mye å se.

Tirsdag gikk det imidlertid galt for programlederen, som har ledet «The Wendy Williams Show» siden 2008. I forbindelse med halloween, hadde 53-åringen kledd seg ut som New Yorks ikoniske frihetsgudinne, et kostyme som var designet av Ceasar Gilindo. Med stor parykk, krone og paljettkjole smilte Williams til seerne sine.

Like etter gikk det riktig galt. Tv-profilen svimte av, og endte på studiogulvet

Svimte av

Flere amerikanske medier, deriblant Deadline, har omtalt saken. Omtrent 48 minutter inn i sendingen, skulle programlederen presentere en kostymekonkurranse. Midt inne i annonseringen, stoppet hun brått opp og øynene hennes ble store.

Hun begynte å snuble bakover, stoppet opp og svimte av - foran både publikum og tv-seere. I de siste øyeblikkene før hun falt i bakken, virket det nesten som om hun strakk hånda sin mot kameramennene for å få hjelp. Før sendingen går i svart, kunne man se at noen i produksjonen løp mot henne for å hjelpe.

Etter en pause på rundt seks minutter, kom programmet tilbake på lufta. I mellomtida hadde Twitter-brukere rukket å spekulere på hvordan det gikk med 53-åringen, som tilbake foran kameraet kunne bekrefte at alt hadde gått bra med henne.

- Dette var ikke et stunt. Jeg ble altfor varm i kostymet mitt, og jeg besvimte faktisk. Men vet dere hva? Jeg er en vinner, og jeg er tilbake, sa hun til jubel fra salen.

Hun valgte også å vitse med hendelsen da innspillingen nærmet seg slutten.

- Er dette virkelig slutten? Var jeg ute av det så lenge?, utropte tv-stjerna.

Seinere la hun ut et lengre forklaring på Twitter om hvordan det hele hadde gått. Williams kunne fortelle at alt gikk bra med henne nå, og ba fansen om å roe seg ned. Hun valgte dessuten også å takke produksjonen, samt kostymets designer og de andre som hadde fikset henne.

En representant for programmet forteller til People at det var studiolysene de bruker under innspillingen, samt det tunge kostymet, som førte til hendelsen. Hun skal uttale seg ytterligere om hva som skjedde i morgendagens program.

Flere hendelser

Dette er ikke første gang det har skjedd uforutsette ting på direktesendt tv. I mai skapte sportsankeret Sara Walsh overskrifter, da hun mistet sitt ufødte barn mens hun var foran kameraet.

Det var i forbindelse med innspilling av TV-programmet «SportsCenter» at amerikaneren opplevde et av sitt livs største mareritt.

Walsh - som nå er lykkelig mor til tvillinger - delte innlegget i forbindelse med feiringen av morsdag, og avslørte at hun var nærmere tre måneder på vei da hendelsen inntraff.

- Ferden ned den mørke stien begynte da jeg ledet «SportsCenter» på veien i Alabama. Jeg ankom Tuscaloosa nesten tre måneder på vei, men var ikke lenger gravid da jeg forlot byen, skrev hun.

I august døde skuespiller og regissør Sam Shepard. Han hadde mange venner i bransjen, og da Matthew McConaughey ble spurt om dødsfallet - på direktesendt tv - hadde han selv ikke fått beskjeden.

McConaughey var ikke klar over kollegaens bortgang da han traff oppmøtt presse i forbindelse med en rød løper. Dermed fikk den utsendte journalisten fra nyhetsbyrået Associated Press jobben med å bringe dødsfallet på banen.

På spørsmål om hvordan 47-åringen reagerte på den triste nyheten, hadde ikke McConaughey rukket å reagere i det hele tatt.

- Har Sam Shepard gått bort? Åh, faen. Hvordan?, spurte han.