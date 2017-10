Ida Gran-Jansen røk ut av «Skal vi danse»

(Dagbladet): Konkurransen i årets sesong av «Skal vi danse» begynner å tilspisse seg, og i kveld måtte Ida Gran-Jansen og hennes dansepartner Benjamin Yajakoddy ut i danseduell mot Jorun Stiansen og hennes partner, Fredric Brunberg.

Etter en intens duell, ble det Ida Gran-Jansen som måtte takke for seg.

- Det er jævlig kjipt, sier Ida fra parketten og takker sin dansepartner for det han har lært henne.

Fikk ti

I kveld kapret «bakedronning» Ida Gran-Jansen og hennes dansepartner Benjamin Jayakoddy kveldens første tier for sin paso doble, og etter at alle hadde danset sin første dans, var det nettopp Ida og Benjamin som toppet poenglisten med 35 poeng.

Til tross for at duoen fikk mye skryt av dommerne, er de nå ute av konkurransen.

- Ville være «Hulken»

Ukens tema var «halloween», og da Jorun og dansepartneren Fredric skulle velge kostyme, var hun langt mer kreativ enn hva Fredric var komfortabel med for kveldens Wienervals.

- Jeg måtte trygle og be, mens Fredric bare har ledd av meg, fortalte hun til Dagbladet.

- Jeg hadde egentlig himla lyst til å være «Hulken», men så fikk vi en ballade-låt av Ariana Grande, og det passer ikke så bra å være «Hulken» mens man danser en Wienervals. Men da fikk jeg gjennomslag for mitt andrevalg - å være mumie, lo Jorun.

Til tross for uenighetene, løste kostymeproblemene seg til slutt for danseparet, og Jorun har hele sesongen gledet seg til denne kvelden.

- Jeg har gledet meg så til dette temaet, og bare håpet på at jeg fikk lov til å være med helt frem til dette, så jeg sitter bare å smiler nå, forteller den blide sørlendingen.

- Ekstremt høyt nivå i år

Forrige uke var det Marna Burøe Haugen, eller «Komikerfrue» som måtte takke for seg etter at deltakerne både hadde danset gruppedans, og hver sin dans hvor de hyllet noen som har betydd mye for dem.

Marna Burøe Haugen valgte å hylle en barndomsvenninne, men til tross for en hederlig innsats på parketten gikk det ikke veien for «Komikerfrue» den kvelden.

- De har jo kniva helt i toppen. Det er et ekstremt høyt nivå i år, og hun er jo en tobarnsmor fra Ørsta som har gjort en fantastisk innsats. Det er rørende, fortalte ektemannen Ørjan Burøe til Se og Hør.

- Bare det at jeg kom inn så sent har jo gjort at jeg hang etter på teknikktrening, så jeg har jo måttet jobbe enda hardere - og jeg har følt på det å henge litt etter, sa Marna selv.

Imponerer

Hittil har både tidligere snowboardkjører Helene Olafsen (27) og «Skam»-stjerna Cengiz Al (19) utmerket seg i konkurransen, hvor de begge har fått full score med 40 av 40 mulige poeng. Mens andre fortsetter å overraske tross skader og andre hindringer.

For Ida Gran-Jansen har deltakelsen i «Skal vi danse» nemlig bydd på mye mer enn bare dans. Tidligere i konkurransen kom nemlig nyheten om at 29-åringen hadde pådratt seg sitt tredje ribbeinsbrudd.

Selv har Ida tidligere forklart til Se og Hør at hun ikke skjønner hvordan bruddene har oppstått.

- Det er vanskelig å si, men det må være gjentatt trykk og press som har ført til det, uttalte hun den gang.

Forrige uke kunne derimot «Farmen Kjendis»-profilen fortelle at ribbeina hadde begynt å gro, noe hun tydelig syns var deilig.

- De ribbeinsbruddene har jo kost seg, men nå begynner det å bli bedre, og det er så deilig å bare kunne puste normalt! For det gjør jo helvetes vondt, det gjør det jo. Men nå er det mer levbart, da. Det er så deilig!