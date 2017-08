«Ingen» forstår hvorfor Margrethe fortsatt står ved prins Henriks side. Her er historien bak den intense konflikten. - Det er dronningen han ikke vil ha

(Dagbladet): Danskenes prins Henrik (83) har gjentatte ganger skapt oppstandelse og fått omfattende mediedekning på bakgrunn av øldrikking, sydenturer og kvinnediskriminerende utsagn - for å nevne noe.

På sine eldre dager er han kanskje mest kjent som det danske kongehusets «gamle grinebiter». Årsakene er flere, men prinsen har fått særlig mye tyn for å sjelden stå ved kona dronning Margrethes (77) side, både bokstavelig og billedlig.

Eksperter rister gjentatte ganger på hodet. Misnøyen blant det danske folk har også kommet tydelig fram. Selv familiemedlemmer har gitt uttrykk for frustrasjon og skuffelse - spesielt da det nylig ble kjent at prinsen nekter å gravlegges med sin kone når den tid kommer.

Flere stiller seg undrende til hvilket forhold prins Henrik og dronning Margrethe har, og hvorfor hun velger å stå fjellstøtt ved hans side, selv når det stormer som verst.

Kjent som kvinnebedårer

Under et middagsselskap, i det pulserende bylivet i London i 1965, hvor Margrethe tidligere studerte økonomi, skulle deres kjærlighetshistorie få sin begynnelse.

Prins Henrik, som opprinnelig vokste opp i Frankrike og Vietnam, ble født Henri de Laborde de Monpezat, og i ung alder var 83-åringen kjent som litt av en kvinnebedårer.

Ifølge danske TV 2, som siterer fra prins Henriks selvbiografier «Enegænger - portræt af en prins» og «Skæbnen forpligter», ble den daværende prinsessen plassert ved siden av den franske grevesønnen og diplomaten Henri ved en tilfeldighet.

Ifølge boka ble franskmannen raskt betatt av den unge prinsessa under middagsselskapet.

- Hun var kjapp i replikken. Hun var kultivert. Hun var seriøs og viste enorm klokskap, kombinert med oppriktige meninger. (...) Jeg følte meg øyeblikkelig tiltrukket av henne, fortalte prins Henrik i sin selvbiografi «Skæbnen forpligter».

Lite visste omverdenen den gang at det tilfeldige møtet seinere skulle føre til et av historiens største bryllup i Danmark.

- Innså at jeg var forelsket

Det skulle imidlertid ta ytterligere ett år før duoen møttes igjen, da i forbindelse med et bryllup hos felles bekjente i Skottland. Henrik innså at han ønsket noe mer enn vennskap, og inviterte prinsesse Margrethe på middag hvor han bød på franske delikatesser.

- Den kvelden innså jeg at jeg var vilt forelsket i ham, har hun sagt i «Enegænger»-boka.

I TV 2-dokumentaren «Prins Henrik 80 år - Når skæbnen forpligter», har dronninga seinere gitt sitt konkrete svar på akkurat hva hun falt for ved sin ektemann.

- Han så vanvittig bra ut, og var vanvittig snill med meg. Også tok han meg alvorlig.

- Takle dette livet

Det er videre tegnet et bilde av en intens romanse. Hvordan de hånd i hånd gikk turer i Hyde Park, dro på middager og utforsket Londons uteliv sammen. Likevel har dronninga gitt klart uttrykk for at de sto overfor utfordringer som andre, nyforelskede par ikke trenger å hanskes med.

Hun var tross alt Danmarks tronarving - noe som kunne virke avskrekkende på en potensiell ektemann.

- Jeg hadde tenkt mye på hvordan jeg noensinne skulle lykkes i å finne noen som var modig nok til å takle dette livet, har hun fortalt i tv-dokumentaren «Prins Henrik 80 år - Når skæbnen forpligter».

Tittel-problematikk

Henrik ble imidlertid ved hennes side, og 10. juni 1967 - to år etter at de først møttes - var det duket for bryllup i Holmens kirke i København.

Etter vielsen mottok det forelskede paret hyllester fra det danske folk på balkongen på Amalienborg slott, og ifølge danske DR var det en enorm begivenhet som prydet både aviser, magasiner, tv og øvrige medier i lang tid.

- Den danske befolkningen tok godt imot ham. Prins Henrik var en virkelig flott mann og en verdensmann. Litt eksotisk på den gode måten. Det var og er tydelig at Margrethe er svært glad i ham, sier kongehusekspert og lektor ved Københavns Universitet, Sebastian Olden-Jørgensen til Dagbladet.

Samtidig fikk Henrik tittelen prins av Danmark - en tittel som skulle føre til hodebry i hos det danske kongehuset i flere tiår framover.

Den lille familien ble ti måneder seinere utvidet, da arveprins Frederik André Henrik Christian ble født. Ett år etter kom prins Joachim Holger Waldemar Christian til verden.

- Står i skyggen

Noen år etter skulle prinsessen oppleve en stor sorg, da hennes far, kong Frederik IX, gikk bort. Midt i sorgen måtte hun bestige tronen som Danmarks nye dronning, 14. januar 1972.

Både Margrethe og prins Henrik har gitt uttrykk for at de begge hadde håpet på mer tid sammen, bare de og sønnene, før duoen ble pålagt den enorme oppgaven som landets regentpar.

Etter hvert skulle det også oppstå murringer innad i kongehuset, hvor prins Henrik ved flere anledninger har gitt sterkt uttrykk for at han har hatt vansker for å gå tre skritt bak sin kone, og dermed «stå i skyggen av henne».

Siden prins Henrik er inngiftet i kongefamilien, vil han nemlig aldri bli titulert som konge, og det er dette diskusjonen bunner i for hans del.

Vil ikke begraves sammen

Det var i 2002 at prins Henrik først ga uttrykk for at han ikke likte prinsetittelen. Den gang raste debatten i Danmark om hvorvidt prinsen var utakknemlig, eller om det danske kongehuset ikke hadde gjort nok for å ta ham inn i varmen.

Prinsen er imidlertid så utilfreds med sin rolle i det danske kongehuset, at han i begynnelsen av august gjorde det klart at han nekter å begraves ved siden av sin kone.

- Hvorfor velger dronning Margrethe å stå ved hans side, selv etter alle skandalene?

- Jeg er overbevist om to ting: For det første er hun et pliktoppfyllende menneske, som til tross for at hun personlig er litt keitete (prinsesse Benedikte har en langt mer naturlig stil), alltid har oppfylt sine dronning-plikter med engasjement og trofasthet.

- Og så hører det med at det er kongehusets tradisjon å ha et velfungerende familieliv. For det andre tyder alt på at hun virkelig er - og alltid har vært - veldig glad i ham. Alt tyder også på at Henrik fortatt liker Margrethe, det er dronningen han ikke lengre vil ha, forklarer Olden-Jørgensen.

« Alt tyder på at Henrik fortatt liker Margrethe, det er dronningen han ikke lengre vil ha. » Kongehusekspert og lektor ved Københavns Universitet, Sebastian Olden-Jørgensen

Prinsens beslutning om å ikke gravlegges med kona er ifølge ham selv «en konsekvens av at han ikke er blitt likeverdig behandlet i forhold til sin ektefelle».

- Bli skilt

Kort tid etter at prinsens avgjørelse ble kjent for offentligheten, kom det sterke reaksjoner fra en rekke hold. Flere kongehuseksperter og debattanter fordømmer beslutningen, og andre har kommet med bemerkninger av mindre hyggelig karakter i sosiale medier.

- At man sier at man ikke vil feire gullbryllup sammen med kvinnen som har stått ved ens side på godt og vondt et helt liv, og at man ikke vil begraves med henne - bli skilt da. Gå fra henne. Frasi deg din apanasje, ditt gamle «rævhull», skrev blant andre Jim Lyngvild.

- Hvordan har det danske publikums oppfattelse av prins Henrik endret seg i løpet av åra?

- Den danske befolkningen har i mange år hatt et splittet forhold til prins Henrik. Man kan ikke si at han blir allment elsket av befolkningen. En stor del av befolkningen får raskt en viss mangel på sympati for ham, men samtidig har han alltid hatt en gruppe tilhengere som mener at han ofte blir misforstått, sier Olden-Jørgensen.

- Ikke lykkes med kjemien

Kongehuseksperten mener imidlertid det er vanskelig å peke på nøyaktig hvorfor prins Henrik alltid har hatt vanskeligheter i forhold til den danske befolkningen.

- Noen sier det er fordi han snakker for dårlig dansk, og er for «udansk» og fremmed, men det er feil. Han snakker utmerket dansk. Men det er et eller annet med «kjemien» mellom prins Henrik og den danske offentligheten som aldri har lyktes noe særlig godt. Hans ubehag ved stillingen som underordnet er én del av forklaringen, men ikke hele.

- Han har, som nevnt, gjennom alle årene hatt sine fans og støttespillere, men det er blitt færre av dem i de seinere åra, hvor han stadig tydeligere krever «likestilling» og kongetittel eller i det minste «majestet» eller «kongegemal».