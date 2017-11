- Jeg har tenkt sånn: «Men jeg vil jo heller ligge med folk enn å onanere!»

(Dagbladet): Da det ble kjent at NRK-programleder Line Elvsåshagen (27) innførte «onaniuke» i arbeidet med tv-serien «Line fikser kroppen», fikk det mye oppmerksomhet i sosiale medier.

Poenget var at Elvsåshagen skulle teste ut om man faktisk blir lykkeligere av å onanere tre ganger om dagen.

Da Dagbladet møter 27-åringen i NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo i kjølvannet av onaniuka, kan Elvsåshagen fortelle at eksperimentet bare er delvis avsluttet:

- Jeg har fortsatt, jeg! Ja, jeg har det. Jeg har trappa litt ned, bare på grunn av tid, for i den onaniuka har jeg kommet for seint til avtaler fordi jeg har måttet onanere. Kommet for seint på fest, kommet for seint i bursdagen til bestevennen min … Så jeg har trappa litt ned, sier hun.

Prøvde med «onani-søndag»

Når det gjelder hennes eget forhold til onani, innrømmer Elvsåshagen at det var ganske annerledes før hun prøvde seg på den såkalte onaniuka.

- Jeg har generelt sett et ganske godt forhold til min egen tiss. Men jeg burde jo absolutt ha onanert mer. Det var sånn at jeg bare kunne glemme det, at det kunne gå en god stund før jeg kom på at jeg ikke hadde onanert, minnes hun overfor Dagbladet.

NRK-profilen røper videre at hun tidligere også har forsøkt seg på et helt privat onaniprosjekt, men at det viste seg å være vanskelig å følge opp i lengden:

- Bestevennen min, Gisle (Gjevestad Agledahl, programleder for «Jævla homo», journ.anm.), har vært sånn: «Line, du må onanere mer!». Så vi har egentlig innført sånn «onani-søndag». At jeg onanerte hver søndag og skulle si fra til ham når jeg hadde gjort det, liksom. Men så glapp det òg ...

Den forfriskende ærlige programlederen innrømmer for øvrig at det kanskje først og fremst er én grunn til at hun har neglisjert onanering på privaten tidligere:

- Og så synes jeg jo det er veldig hyggelig å ligge med folk, så noen ganger har jeg vært sånn: «Men jeg vil jo heller ligge enn å onanere!», hvis du skjønner? Så det å trappe det opp, det var absolutt … altså, jeg har aldri vært så blid, jeg! Jeg har hatt det supert! Jeg anbefaler det til alle, fastslår Elvsåshagen muntert.

Onani-samtale med prester

Selv om onaniuka altså var en del av Elvsåshagens siste jobbprosjekt, har hun fått merke at temaet nå forfølger henne også i andre sammenhenger.

- Det er jo blitt en litt rar situasjon. Forrige lørdag var jeg ute, og da var folk, helt fremmede, sånn: «Ja, hvor mange ganger har du onanert nå da, Line?», sier hun lattermildt, og legger til:

- Og jeg endte i samtale med to prester om onani. Det er jo litt morsomt, da, og jeg tenker at det er så sunt å snakke om!

«Line fikser kroppen»-programlederen opplever at fremmede hun kommer i prat med nå har lettere for å snakke om onani enn hun hadde trodd.

- Det er akkurat som om dette er blitt en slags døråpner for å snakke om noe som egentlig er veldig flaut, og dét har jo vært hele målet. Å ufarliggjøre det. For det er så mye skam knytta til kvinners kjønnsorgan, det er jo helt vilt! Halvparten av befolkningen har jo en vulva! Hvorfor skal det være så gærent å snakke om? spør hun.