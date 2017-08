(Dagbladet): Den amerikanske komikeren og skuespilleren Jerry Lewis er død, 91 år gammel, skriver People.

Han døde søndag morgen i sitt hjem i Las Vegas.

Lewis startet sin karriere bare 16 år gammel. I 1946 traff han en mann som skulle bli minst like kjent som ham selv, Dean Martin.

Duoen gjorde seg kjent under navnet Martin & Lewis. De holdt sammen i ti år og lagde filmer, og opptrådte på scene i radio og på TV.

I 1956 falt de to ut med hverandre, og samarbeidet ble lagt steindødt. De snakket ikke med hverandre på mange år, og samarbeidet aldri igjen.

Etter dette spilte Lewis i en rekke filmer. I 1963 hadde han hovedrollen i «The Nutty Professor», som det ble laget en ny versjon av i 1996, da med Eddie Murphy i hovedrollen.

Fra 70-tallet fokuserte Lewis mindre på skuespillet, og gikk i større grad over til å lage filmer selv.

I de seinere årene har Lewis måttet beklage en rekke uheldige uttalelser. Blant annet da han under US Comedy Art Festival uttalte at han ikke likte noen kvinnelige komikere.

- Jeg tenker på dem som fødemaskiner, sa Lewis.

Lewis hadde sju barn, og var gift to ganger.