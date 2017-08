Kaia Huuse forlovet tre år etter bruddet

(Dagbladet): Musiker og sanger Kaia Huuse (43) har forlovet seg med kjæresten, den svenske produsenten og musikeren Johan Persson (46). Det bekrefter Huuse overfor Seoghør.no.

- Det kjennes utrolig bra, og jeg er veldig lykkelig. Akkurat nå føler jeg meg som den heldigste av alle, forteller hun.

43-åringen, som var kjæreste med visesangeren Jan Eggum (65) fra 1998 til 2014, opplyser at paret foreløpig ikke har satt noen bryllupsdato.

Beholdt leiligheten

Huuse fant kjærligheten med multimusikeren Johan Persson høsten 2014, kort tid etter bruddet med Eggum. Duoen traff hverandre gjennom felles musikervenner i Stockholm, der Huuse har tilbrakt mye tid de siste åra.

Persson har i en årrekke blant annet turnert, og spilt inn plater, med visepopyndlingen Lars Winnerbäck (41) - også kjent som kjæresten til skuespiller Agnes Kittelsen (37). Persson spiller både gitar, munnspill, trekkspill og tangentinstrumenter - i tillegg til å kore.

Da Huuse og Eggum gikk hvert til sitt, valgte de å beholde leiligheten på Frogner i Oslo slik at deres felles barn, Bastian (11) og Hennika (7) skulle slippe å flytte fram og tilbake. I stedet er det foreldrene som må flytte ut og inn.

I et intervju med Dagbladet i november fortalte Huuse at hun fremdeles har nær kontakt med eksen og at de samarbeider godt med barna.

- Føltes ikke riktig lenger

- Når jeg tenker på Jan, så tenker jeg at han er mannen i mitt liv. Han er far til mine barn. Men livet blir ikke alltid slik man kanskje håper på eller tror, sa hun til avisen.

Forrige gang det tidligere paret viste seg sammen offentlig før bruddet var på Petter Stordalens 16. mai fest i 2014, da Kaia Huuse kom i russedress.

Året etterpå fortalte Kaia til Se og Hør om årsaken til hvorfor hun og Jan Eggum valgte å gå hver sin vei.

- Vi hadde det fint med en stor og god storfamilie og venner rundt oss. Men det kom til et punkt der det ikke føltes riktig lenger, fortalte Kaiaåpenhjertig.

Bruddet annonserte de selv via en pressemelding:

«Vi ønsker å fortelle at vi ikke lengre er kjærester. Vi er fortsatt gode venner og vil treffes hver uke både på jobb og privat», skrev paret.