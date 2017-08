Kastet vann på Simon Cowell i sinne, og stormet av scenen

(Dagbladet): Det gikk hardt for seg under tirsdagens livesending av showet «America's Got Talent».

«Spice Girls»-sangeren Melanie «Mel B» Brown (42) kastet vannglasset sitt på meddommer Simon Cowell (57) etter at han spøkte om bryllupsnatta hennes, ifølge CNN.

Etter at en tryllekunstner hadde hatt tekniske problemer, kom Simon Cowell med en kommentar som satte sinnet i kok hos Brown.

- Jeg ser for meg at dette er litt som Mel Bs bryllupsnatt. Store forventninger, men dårlig gjennomføring, vitset han.

Brown synes ikke spøken var like morsom og kastet innholdet i glasset sitt på Cowell før hun stormet av scenen.

- Mel B er ute. Dette er direktesending, folkens, sa programleder Tyra Banks (43) fra scenen etter popstjernas exit.

Brown returnerte til plassen sin etter reklamepausen, men sa til Entertainment Tonight etter sendinga at Cowell fikk som fortjent.

- Hvis man sier noe upassende, kommer man til å få noe kastet på seg. På en vennlig måte. Jeg passet på at det ikke var isbiter i glasset, sa hun til nettstedet.

Utsatt for vold av eksen

Brown går for tiden gjennom en særdeles tøff skilsmisse med eksmannen Stephen Belafonte (42).

Bruddet med Belafonte skal ha vært såpass stygt at Brown ikke føler seg trygg, og hun skal i etterkant ha bedt om et besøksforbud fra eksmannen.

I skilsmissepapirene står standardfrasen «uforenlige forskjeller» oppført som hovedgrunn til bruddet, men allerede i 2014 svirret det rykter om at Belafonte slo kjendis-kona.

I april i år saksøkte «Scary Spice» ektemannen for gjentatte voldshandlinger og trusler, skrev TMZ den gangen.

I rettsdokumentene som kjendisnettstedet fikk tak i, hevdet Brown at Belafonte i 2007, før finalen i amerikanske «Skal vi danse», plasserte hendene sine rundt halsen hennes, kvalte henne og slang henne ned i bakken.

Hun mente at dette ble et mønster, og at han ble truende og aggressiv hver gang hun oppnådde suksess.

Dyttet henne på rød løper

I dokumentene hevdet hun også at han skal ha hatt en pistol i hjemmet, noe han ikke hadde lov til. Belafonte er tidligere dømt for partnervold mot en annen kvinne, og kan derfor ikke ha skytevåpen.

Rettsdokumentene listet opp flere hendelser.

Under en innspillingsperiode av «X-Factor» i 2012 skal han ha slått henne med lukket neve, som sørget for at leppa hennes sprakk.

På en seremoni i London samme år skal han ha dyttet henne på den røde løperen, noe som ga henne brannsår.

Han skal så ha tvunget henne til å skrive på nettet at det var hennes egen skyld.

Belafonte har ikke uttalt seg om Browns kommentarer enda, men har avvist anklagene tidligere.

Fant tilbake til hverandre

Brown og Belafonte giftet seg i Las Vegas i 2007, etter å ha vært kjærester i knappe fem måneder. I 2014 tok paret ut separasjon, etter sju år sammen.

Seinere samme år fant de imidlertid kjærligheten på ny.

Ekteparet har ett barn sammen, Madison (6), som de fikk i 2011. Ifølge People ønsker «Scary Spice» å inngå en avtale om delt omsorgsrett for datteren.

Brown har også to barn fra tidligere forhold, Angel Iris Murphy Brown (9) og Phoenix Chi Gulzar (17). Førstnevnte med skuespiller Eddie Murphy.

Stephen Belafonte har dattera Giselle Belafonte (12) fra et tidligere ekteskap.