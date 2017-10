Kelly Clarkson holdt på å bukke under for kroppspresset

(Dagbladet): Få musikalske øyeblikk er like godt brent inn på netthinnene til samtlige nordmenn som da Kurt Nilsen (39), en rørlegger fra Bergen, vant første og siste runde av «World Idol» i 2003. Han ble omtalt som en hobbit med stemmen til en engel, og knuste hovedkonkurrenten Kelly Clarkson (35) i den spennende finalen.

Siden det sjokkerende tapet har Clarkson gått videre til en suksessrik solokarriere, og huskes kanskje aller best for låten «Since U Been Gone».

Men bak fasaden bestod Kellys liv av en konstant kamp for å holde seg tynn.

I et nytt intervju med Attitude Magazine avslører hun at kroppspresset var så sterkt at det ga henne selvmordstanker.

- Da jeg var tynn ville jeg ta mitt eget liv. Jeg hadde det miserabelt, på innsiden og utsiden, i fire år av livet mitt. Men ingen brydde seg, fordi du estetisk sett så bra ut, forteller hun åpent.

Mørk periode

De siste årene har hun gått opp i vekt og lagt om livsstilen, noe hun mener har bedret livskvaliteten hennes betraktelig. Som tynn, hadde hun det forferdelig, ifølge seg selv.

- Det var en veldig mørk periode i livet mitt. Jeg trodde at den eneste måten å stoppe det på var å ødelegge knærne og føttene mine, fordi alt jeg gjorde var å løpe med hodetelefoner på. Jeg var på treningssenteret hele tiden, sier hun åpent.

Rundt 2007 bestemte hun seg for å gjøre noe med det ekstreme presset hun hadde utsatt seg for.

Sangen «Sober», som er på albumet «My December» fra samme år, handler om å være tro mot seg selv og det å bryte dårlige mønstre.

- Jeg var omringet av negative mennesker, men jeg kom meg ut av det fordi jeg også hadde gode mennesker. Det handlet om å snu ting rundt og om å gå mot lyset, avslører hun.

Hatet graviditetene

Det er ikke bare musikalsk og fysisk Kelly har endret seg.

Sammen med ektemannen Brandon Blackstock (40), som hun har vært gift med siden 2013, har Kelly datteren River Rose (3) og sønnen Remington Alexander. I tillegg har ektemannen barna Seth (19) og Savannah (16) fra et tidligere forhold, som også bor sammen med familien.

Men svangerskapene var ingen lykkelig tid for Kelly.

I Peoples spalte «Celeb Parents Get Real», hvor kjendiser snakker ærlig om sine erfaringer med det å være foreldre, fortalte Kelly tidligere i høst at hun simpelthen hater å være gravid.

- Hver gang jeg ser noen som er gravide, så ber jeg for dem. Graviditetene var bokstavelig talt de verste periodene i mitt liv, forteller hun til nettstedet.

- Det er som om noen har vært i en ulykke. De er gravide, og jeg bare: «Åh herregud!»

Til tross for motviljen mot å bære fram barn har Kelly selv gått gravid to ganger.

- Jeg spøker ikke. Jeg kunne ønske jeg var den jenta som hadde gode minner rundt graviditeten, men nei, jeg savner det ikke, slo Kelly fast.

Trives som mor

Til tross for tunge graviditeter stortrives Kelly i rollen som tobarnsmor.

- Det faktum at jeg har klart å finne meg en mann som forstår og respekterer alt jeg gjør, er helt utrolig. Og det faktum at jeg har disse fire vakre barna. Det går ikke an å bli heldigere. Jeg venter på at gulvet skal falle sammen under meg, har hun fortalt til Good Housekeeping, ifølge UsWeekly.com.

Kelly har tidligere vært åpen om hvordan kjendistilværelsen, etter at hun vant «American Idol», hadde sine klare baksider. Til UsWeekly har artisten åpenhjertig fortalt at hun etter berømmelsen til slutt var på et mørkt sted i livet.

Etter at barna kom til verden føler Kelly seg mer selvsikker enn noensinne.