Kevin Spacey fortalte at han er homofil. Nå får skuespillerstjerna massiv kritikk

(Dagbladet): «House of Cards»-skuespiller Kevin Spacey (58) valgte mandag å fortelle offentligheten at han er homofil.

Informasjonen valgte skuespilleren å dele i samme uttalelse som der han legger seg flat for å angivelig ha sextrakassert skuespiller Anthony Rapp.

Ovennevnte hendelse skal ha funnet sted for 30 år siden.

Ryktene rundt Spaceys seksualitet har versert i årevis, men skuespilleren har ikke villet kommentere saken - før nå. Mange har gitt uttrykk for at Spacey er svært tøff som omsider velger å fortelle om sin seksuelle legning.

- Dårlig tidspunkt

Samtidig ulmer det i internasjonal presse og på sosiale medier, hvor flere kritiserer 58-åringen for hvordan han presenterer nyheten, og ikke minst tidspunktet han valgte å dele dette på.

Flere påpeker at Spacey forsøker å skyggelegge den egentlige nyheten som dreier seg rundt den angivelige seksuelle trakasseringen av Rapp, med det å fortelle at han er homofil.

Komiker Billy Eichner er en av dem som river seg i håret etter skuespillerens uttalelse.

- Den Kevin Spacey-kunngjøringen. Nei. Absolutt ikke. Nei. Kevin Spacey har akkurat funnet opp noe som aldri før har eksistert: Et dårlig tidspunkt å komme ut av skapet, skriver han på Twitter.

- Nei, nei, nei, nei, nei! Du får ikke «velge» å gjemme deg under regnbuen!, skriver skuespiller Wanda Sykes.

- At Kevin Spacey sextrakasserer en mindreårig har ingenting med homofili å gjøre. Dette bør noen forklare ham, skriver Aimee Carrero Rock.

- Utilgivelig

I beklagelsen uttalte «House of Cards»-stjerna at han muligens kan ha vært beruset da hendelsen med Rapp skal ha funnet sted. Dette møter han også kritikk for.

Den amerikanske New York Times-journalisten Wajahat Ali mener at Spaceys kunngjøring ikke holder mål.

- Med andre ord, Kevin Spacey benekter ikke å ha seksuelt trakassert Anthony Rapp da sistnevnte var 14 år gammel. Han skylder også på å ha vært full. Det er utilgivelig, skriver han på .

En rekke medier har også fått kritikk på Twitter for å satt hovedvinklingen mot Spaceys seksuelle legning, og ikke på selve beklagelsen.

Nyhetsbyrået Reuters hadde opprinnelig tittelen: «Kevin Spacey erklærer at han nå lever som en homofil mann», før den seinere ble endret til: «Kevin Spacey beklager etter at en skuespiller forteller at han ble utsatt for seksuelle tilnærmelser bare 14 år gammel.»

«Will & Grace»-stjerna Debra Messing har ikke uttalt seg om Spacey, men gir uttrykk for sterk medfølelse overfor Rapp.

- Du er modig, og hjertet mitt brister for den 14-åringen, skriver hun.

- Prøvde å forføre meg

Det var i et intervju med Buzzfeed på søndag at Rapp la fram påstandene. Han hevder at Spacey inviterte ham og en 17 år gammel venn til en nattklubb for om lag 30 år siden. De to skal seinere ha blitt invitert til en etterfest i leiligheten til Spacey, som skal ha vært 26 år på dette tidspunktet.

Da Rapp «begynte å kjede seg», skal han ha gått inn på soverommet til Spacey for å se på TV. Det var da sistnevnte skal ha kommet etter og prøvd seg på ham.

- Han prøvde å forføre meg, påstår Rapp.

46-åringen la også til at han ønsket å fortelle sin historie i kjølvannet av #Metoo-kampanjen, som oppsto etter at The New York Times avslørte at den verdenskjente filmprodusent Harvey Weinstein (65) skal ha seksuelt trakassert kvinner over flere tiår.

Over 60 kvinnelige ofre har stått fram med sine historier om Weinstein den siste måneden, og emneknagg-trenden #MeToo har tatt helt av i sosiale medier.

Etter at Spacey kom med sin beklagelse på sosiale medier, har Rapp nok en gang tatt til orde i saken, hvor skuespilleren forklarer at han ikke har noe mer å legge til.

- Alt jeg ønsket å si om min opplevelse, er i den artikkelen, og jeg har ingen ytterligere kommentarer rundt denne saken per dags dato, skriver han på Twitter.