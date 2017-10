Kim Cattrall hevder «Sex and the City»-jentene aldri har vært venner

(Dagbladet): Gjennom seks år fikk fansen følge livet til Carrie, Samantha, Miranda og Charlotte i TV-seriesuksessen «Sex and the City», som i seinere tid har blitt til to filmer med samme navn.

Serien skildrer et tett vennskap med fire venninner som støtter hverandre i både oppturer og nedturer, men i virkeligheten ser det ut til at pipa kan ha hatt en helt annen lyd.

Den siste tida har det nemlig haglet mellom de to skuespillerkollegene Kim Cattrall (61) og Sarah Jessica Parker (52), som spilte Samantha og Carrie i den verdenskjente serien.

Også på sosiale medier har fansen begynt å spekulere i om jentene i serien kanskje ikke er så gode venner som de var i den kjente TV-serien.

I et nylig intervju med talkshow-verten Piers Morgan (52), gjengitt av People, kan Cattrall bekrefte det fansen lenge har trodd.

- Vi har aldri vært venninner, avslører hun og bekrefter altså at vennskapet aldri ble overført fra skjermen.

- Vi har vært kolleger, og på en eller annen måte er det et veldig sunt sted å være, legger 61-åringen til.



Nekter for å være diva

Uttalelsen til Cattrall kommer i kjølvannet av den brutale beskyldningen Sarah Jessica Parker gikk ut med mot Cattrall tidligere denne måneden, hvor hun la skylden på sin medskuespiller for at det ikke ble noe av en tredje film av TV-suksessen.

Ifølge Parker skal Cattrall helt fra starten av ha vært interessert i en ny «Sex and the City»-film, men på grunn av 61-åringens høye krav og diva-oppførsel førte det til at planene ble avlyst.

I ettertid har Cattrall avvist påstandene, og kom med sylskarpe replikker tilbake mot sin skuespillerkollega.

- Sarah kunne vært snillere. Jeg vet ikke hva problemet hennes er, sa Kim Cattrall i tv-showet «Life Stories», og la til at svaret alltid har vært nei.

- Det var i desember i fjor i en samtale med produsentene, og mitt svar var enkelt. «Takk skal dere ha, men nei takk. Jeg har det bra som det er», fortalte hun.

Holdte på takke nei

Da Cattrall ble intervjuet av Fredrik Skavlan i september, avslørte skuespilleren at hun opprinnelig også takket nei til å spille rollen i tv-serien «Sex and the City», som ble en verdenssuksess.

- Du må gå 20 år tilbake i tid, og du må tenke på hva det betydde å være 40 år for 20 år siden, forklarte Cattrall, som var 41 år da hun fikk tilbud om rollen.

Hun fortalte at på grunn av aldersdiskriminering, ikke bare fra andre men også fra seg selv, tenkte hun at hun ikke kom til å klare å spille Samantha.

- Jeg tror det var på grunn av samfunnet, som fortalte meg at når du er 40 må du roe deg ned, og spille mødre og tanter, eller lederen av et firma, sa hun.

Også Parker holdt på å takke nei til rollen. Det kom fram i boken «Powerhouse: The Untold Story of Hollywood’s Creative Artists», skrevet av James Andrew Miller.

I et utdrag fra boka, gjenfortalt av The Hollywood Reporter, innrømmer Parker at hun først var motvillig til å ta rollen som siden gjorde henne til en av Hollywoods største stjerner.

- Jeg var ikke akkurat ivrig på nakenscenene og språkbruken i manuset, forklarer Parker i utdraget.