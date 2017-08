«Komikerfrue» stepper inn i danseskoene for «Mamma til Michelle»

(Dagbladet.no): Søndag ble det kjent at Anna Rasmussen (21) - kjent for bloggen «Mamma til Michelle» - trekker seg fra TV 2-programmet «Skal vi danse».

Nå kan TV 2 avsløre at det er Marna Haugen Burøe (35), kjent bak bloggaliaset «komikerfrue», som tar over danseskoene for den unge mammabloggeren.

- En større utfordring tror jeg neppe jeg vil få igjen, og derfor takket jeg ja til å være med i «Skal vi danse». Jeg er ikke en ekstremsportutøver, men jeg elsker å sprenge egne grenser, sier 35-åringen og legger til:

- Jeg er overraskende spent og nervøs, nattesøvn og matlyst er borte for kanskje første gang i mitt liv! Jeg håper det går over og at jeg kan ha det kjempemoro denne høsten, for jeg er absolutt med på dette for opplevelsen sin skyld og det er synd å la det ødelegges på grunn av nerver.

De andre danseparene startet sin trening 8. august, mens Marna og Glenn Jørgen Sandaker startet treningen sammen i helgen.

-Vi tar nok ikke igjen forspranget, men jeg har et ekstra gir her inne et sted og kommer til å gjøre mitt aller beste for å være en verdig konkurrent. Heldigvis er Glenn Jørgen en kjempebra dansepartner for meg, og er god på både å pushe meg langt og roe meg ned, sier Marna, forteller hun.

Har danset folkedans

Selv om Burøe ser på deltakelsen som en stor utfordring, er ikke dansegulvet helt ukjent for 35-åringen.

- Jeg gikk på leikarring som barn og danset folkedans, og danset litt jazzballett i tenåra, men var aldri «danseren», og det ble mye skulking. Dansegulvet er med andre ord utenfor komfortsonen min, men jeg tar gjerne en klinedans med mannen min da, sier hun.

Tidligere har Burøe deltatt i TV 2 programmet «Farmen Kjendis» hvor hun kom inn i programmet som utfordrer.

Hun er også aktuell i TV 2 programmet «Bloggerne».

Trakk seg

Det var Anna Rasmussen selv som annonserte at hun trakk seg fra «Skal vi danse» gjennom et blogginnlegg søndag.

«Det er ikke alltid jeg kan røpe alt når ting skjer, eller når jeg ønsker det. Jeg kan begynne med å fortelle at dette var et valg som ble tatt i sist uke, og at jeg har vært hjemme så å si helt fra vi reiste hjem fra Oslo sammen. Skal Vi Danse drømmen min er over, og jeg er hjemme med familien. Dette var ett valg jeg tok lenge før Jan ville avlyse bryllupet vårt. Ingen av delene er noe jeg har ønsket, men livet er ikke alltid som man ønsker, og det må jeg bare akseptere», skrev hun.

Til Dagbladet kunne TV2 fortelle at de har full forståelse for valget Anna tok, og bekreftet at hun trakk seg rett før helgen.