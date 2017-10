Kronprinsessen stepper inn for dronning Sonja

(Dagbladet): Dronning Sonja (80) har sett seg nødt til å innstille sitt offisielle program i morgen, tirsdag den 31. oktober. Som følge av dette har kronprinsesse Mette-Marit (44) sagt seg villig til å tre inn for dronningen, som i utgangspunktet hadde to opptredener tirsdag.

Sven G. Gjeruldsen, presseansvarlig ved Slottet, bekrefter opplysningene overfor Dagbladet.

I dronningens offisielle program, som har ligget ute på nettsidene til Det norske kongehus i flere uker, er dronning Sonjas navn byttet ut med kronprinsesse Mette-Marits.

Skyldes ryggsmerter

Gjeruldsen forteller at det ikke er noe grunn til panikk.

- Det skyldes at dronningen har fått vondt i ryggen, og derfor må innstille programmet i morgen. Kronprinsessen stepper derfor inn i dronningen, forteller han.

Dronning Sonja skulle egentlig vært på to arrangementer i Trondheim i morgen. Hun skulle være til stede under åpningen av utstillingen «Dronningens Ja», og på markeringen av 500-årsjubileet for reformasjonen i Nidaros domkirke.

Sistnevnte arrangementet skal kong Harald (80) også være til stede under. Deltakerne på arrangementene blir likevel ikke skuffet over fravær av kongelige, da kronprinsessen gladelig tar svigermors rolle.

Se og Hørs kongehusekspert, Anders Johan Stavseng, forteller at det ikke er uvanlig at andre i kongefamilien stepper inn dersom uforutsette ting dukker opp.

-Mette-Marit var oppsatt på jobb samme dag i Nidarosdomen sammen med kronprins Haakon og kongeparet i forbindelse med markeringen av 500-årsjubileet for reformasjonen, så derfor passet dette bra, forteller han og fortsetter:

- Ettersom Sonja melder forfall er det naturlig at kronprinsessen stiller opp. Det gjorde hun også under åpningen av kunstbiennalen i Venezia i 2015, ettersom Sonja hadde tatt på seg for mye. Og Mette-Marit vikarierte med glans!

Det er ikke kjent hvor lenge dronningens ryggproblemer vil påvirke hennes offisielle program. Hennes neste opptreden er, ifølge programmet, under åpningen av utstillingen «Texture» i Aarhus den 2. november.

Skjedd før

Dette er ikke første gang kronprinsfamilien har måttet steppe inn for kongen eller dronningen. I 2015 måtte kong Harald avlyse en opptreden på grunn av ryggsmerter, og derfor måtte kronprins Haakon ta over hans offisielle oppgaver.

Kong Harald er sjelden syk og avlyser så å si aldri offisielle oppdrag. Kongen har imidlertid vært rammet av både kreft og blitt hjerteoperert, men 80-åringen har de siste årene gjennomført et omfattende reiseprogram.

I 2015 hadde han rukket å besøke både Sørpolen, statsbesøk til Australia og offisielt besøk i Washington og Alaska, for å nevne noe. Han hadde dessuten et tett program på daglig basis.

En liknende episode som den nå utspilte seg nylig i Danmark. Prins Joachim (48) ble landets konge, da dronning Margrethe og kronprins Frederik var bortreist. Stavseng kunne den gang fortelle at dette er vanlig praksis, og at det også har funnet sted i Norge.

- At prins Joachim er riksforstander betyr i praksis at han overtar dronning Margrethes oppgaver som statsoverhode. Rett og slett en dronning-vikar, om man vil. Når storebror Frederik vikarierer for Margrethe, kalles han kronprinsregent. Men ettersom han også er utenlands, er det Joachim som er fungerende statsoverhode i Danmark i dag, sa han.

Han fortalte at kronprins Haakon her i Norge også ofte har vært kronprinsregent, og dermed landets fungerende konge når kong Harald har vært utenlands.

- Seinest i månedsskiftet august/september var Haakon kronprinsregent og styrte skuta hjemme under Haralds USA-besøk. Haakon holdt både statsråd med Erna & co., og audiens med forsvarsministeren, i tillegg til bedriftsbesøk