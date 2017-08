Kvinne (44) fyller år: - Det er ofte kake på senga om morgenen

(Dagbladet): I dag fyller Mette-Marit 44 år og i den anledning har hele familien samlet seg for å feire kronprinsessen.

Til og med Marius Høiby (20), som for tiden studerer i USA, har tatt turen hjem for å gjøre stas på sin mor.

Da kronprinsessen fylte 40 år ble det holdt en stor hagefest med friluftsgudstjeneste, og over 200 inviterte gjester i Dronningparken.

I år blir feiringen noe annerledes.

- Dagen skal feires privat med familie og venner, forteller Marianne Hagen, kommunikasjonssjef for slottet, til Dagbladet.

Opptatt av bursdager

Med mindre det er et jubilé som skal feires pleier kongelige bursdager å feires på normalt vis som alle andre.

Ifølge Se og Hørs kongereporter Caroline Vagle tror hun det likevel vil holdes en liten fest.

- Kronprinsfamilien er veldig opptatt av bursdager, så det blir helt sikkert en feiring, selv om vi ikke kjenner detaljene, sier hun og legger til:

- Sannsynligvis holder Mette-Marit en fest på Skaugum i morgen. Det er alltid mye folk der når det er bursdager, både for små og store.

Kake på senga

Når det kommer til bursdagsgaver og tradisjoner er kongefamilien intet unntak. Også de liker å overraske hverandre med presanger og hyggelige gester.

- Når det gjelder bursdagstradisjoner, har Mette-Marit tidligere fortalt at det ofte er kake på senga om morgenen. Og bursdagene i familien feires alltid sammen med familie og venner, forteller Vagle.

- Kronprinsessen har også fortalt at hun ofte får praktiske gaver av kronprins Haakon, som telt og turutstyr. Det pleier også å bli holdt en spesiell bursdagsgudstjeneste i anledning Mette-Marits fødselsdag, legger hun til.

Storslott feiring

Feiringen var mye mer omfattende da kong Harald og dronning Sonja tidligere i år feiret sine 80-årsdager med en felles fest.

Feiringen gikk over to dager hvor hele det ganske land fikk ta del i feiringen.

På forhånd hadde kong Harald lovet bort Krone-is til de som møtte opp, og da startskuddet gikk ble Se og Hørs kongereportere vitne til flere tusen eksemplarer av den klassiske iskremen som ble delt ut på slottsplassen.

Videre gikk feiringen til Opera-taket hvor flere av Europas kongehus, hvor blant andre dronning Silvia (73), kong Carl Gustaf (71), kronprinsesse Victoria (39) og prins Daniel (43), tok del i feiringen.

Seinere på kvelden var duket for galla middag og dagen etter tok Kongeskipet Norge med seg jubilantene og deres gjester på minicruise i Oslofjorden, hvor resten av gjestene dro ut til Kongeskipet fra Honnørbrygga nedenfor.

Godt likt

Sommeren 1996, under Quartfestivalen i Mette-Marits hjemby Kristiansand, møtte kronprinsparet hverandre for første gang.

På samme festival tre år seinere fikk duoen nok et gjensyn med hverandre, hvor de etter hvert utviklet et nært vennskap.

- Jeg har ikke lyst til å bekrefte at jeg har en kjæreste, og jeg har ikke lyst til å gjøre rede for alvoret i forholdet. Men jeg blir jo nødt til det. Ja, jeg har en kjæreste, hun heter Mette-Marit, avslørte han til Terje Svabø søndag 14. mai 2000 på NRK.

Med en fortid som «partyprinsesse» og alenemor fikk nemlig kronprinsessen et voldsomt mediepress, og da paret valgte å flytte sammen gikk diskusjonen om monarkiets framtid høyt i norsk og utenlands presse.

Fredag 1. desember 2000 kom den gledelige nyheten om at kronprinsparet hadde forlovet seg, gjennom sine representasjonsoppdrag som kommende kronprinsesse, viste Mette-Marit vilje til å ta sine nye plikter alvorlig og evne til å komme folk i møte.

Da hun tre dager før bryllupet åpnet seg om sin «utsvevende fortid» vant hun tillit og mange av hjertene til det norske folk for sin åpenhet.

I dag er sørlandsjenta en av verdens mest populære kongelige.

Vil verne om sønnen

Likevel overrasket Mette-Marit mange, da hun i anledning sønnens 20 årsdag i januar, delte et åpent brev, publisert på kongehusets offisielle nettside.

Der gikk nemlig kronprinsessen hardt ut mot norsk presse - og ba sønnen la sønnen Marius få være i fred.

I brevet skriver kronprinsessen blant annet at sønnen har en rolle som har vært vanskelig å definere i det offentlige rom. Videre forklarte hun at enkelte medier har gått langt i sin søken etter oppslag om sønnen, uten å nevne konkrete eksempler.

«Noen få medier har valgt å skrive om ungdommelig ubetenksomhet. Det ville vært unaturlig hvis det ikke fantes eksempler på det. Jeg er i hvert fall glad for at alt mitt ungdomsopprør ikke ble fulgt med argusøyne. Det hadde sett mye verre ut. Jeg vil gjerne benytte anledning til å takke alle medier som har behandlet Marius sin ungdomstid med klokskap.», skrev kronprinsesse Mette-Marit.

Kronprinsessen skrev videre i sitt brev at sønnen ikke har noe ønske om å leve sitt liv i offentligheten - og ba mediene holde seg unna.

Hun forklarte også at sønnen skal ha blitt utsatt for et press fra deler av norsk presse.

Dagbladet snakket med Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen, som ikke ville gå inn på hvilke episoder det var snakk om.

- Det er et faktum at omtalen av Borg Høiby, i enkelte deler av pressen, har økt kraftig i omfang, sa Hagen til Dagbladet.

For å markere at kronprinsessens sønn ønsker å holde en lav medieprofil, et ønske han har gjentatt flere ganger i ungdommen, valgte kronprinsessen å sende ut dette brevet, fortalte Hagen.