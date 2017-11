Leonora (40) fant lykken med Louise (27) i skjul. Så tok forholdet brått slutt

(Dagbladet): I årets sesong av «Jakten på kjærligheten» har seerne hittil blitt overrasket med både hete kyss og friere som blir sendt uventet hjem.

TV 2-programmet har imidlertid en del å gå på i forhold til den svenske versjonen av realityprogrammet, «Bonde söker fru».

Tidligere i høst ble det nemlig dramatisk i TV4-programmet, da bonden Leonora Vilhelmsson (40) ble nødt til å trekke seg fordi hun hadde truffet - og falt for - frieren Louise Ericksson (27) bak produksjonens rygg.

Programleder Linda Lindorff (45) var i fyr og flamme over den overraskende romansen, men i et nytt innlegg på TV4-bloggen sin kan Lindorff fortelle at lykken har tatt slutt for paret.

- Nå er det slutt. Forlovelsen er brutt. Det kom virkelig som et sjokk på meg. Jeg har pratet med dem begge, og uansett hvor uvirkelig det føles, så er det sant. De har brutt med hverandre og Louise har flyttet ut, skriver Lindorff.

- De strålte av lykke

I blogginnlegget, som er blitt omtalt av både Expressen og Aftonbladet, forteller «Bonde söker fru»-programlederen at alt virket å være i den skjønneste orden da hun besøkte dem for ikke så lenge siden.

- Da jeg nylig var der og spilte inn oppfølgeren, så var de mer forelsket enn noensinne. Louise hadde flyttet inn, og de strålte av lykke. Vi pratet om kjærligheten, livet deres sammen og tanker om bryllup, skriver hun.

Videre forteller Lindorff at det brå bruddet mellom «Bonde söker fru»-paret medfører at produksjonen nå må lage et nytt oppfølgerprogram.

- Vi skal treffes neste onsdag siden vi, med tanke på alt som har hendt, ønsker å spille inn en ny oppfølger. Sist vi møttes hos henne hadde de forlovelsesringer på fingrene, og de sprudlet at idéer og kjærlighet, skriver TV4-profilen.

Også tv-bonden selv har skrevet om bruddet i flere innlegg på sin egen blogg. Der forteller Vilhelmsson blant annet om hvor såret og lei seg hun er over at forholdet til Ericksson har tatt slutt.

- Det råder et fullstendig kaos i mitt indre (...) Jeg elsker henne, og hun sies å elske meg. Men jeg synes det er vanskelig når ord og handling ikke stemmer overens, skriver Vilhemsson.

Foreløpig har ikke Louise Ericksson kommet med noen egen uttalelse om grunnlaget for bruddet mellom henne og Leonora Vilhelmsson.

Snakket om barn og bryllup

Etter at forholdet mellom de to realitydeltakerne ble kjent tidligere i høst, snakket paret for øvrig begeistret om framtidsplanene sine.

I et intervju med Aftonbladet fortalte Vilhelmsson, som har en seks år gammel datter fra sitt første ekteskap med en kvinne, at hun og Ericksson hadde lyst på barn sammen:

- Louise blir 28 i år og jeg har selv vært med på dette vakre og fantastiske, så jeg kunne aldri ha sagt til henne at hun ikke får ha barn. Det er en helt fantastisk reise å få bære fram og føde et barn og bli mamma, sa hun.

Og i «Bonde söker fru»-episoden som ble vist på TV4 for noen uker siden, uttalte frier Louise Ericksson at hun allerede hadde et ønske om å gifte seg med tv-bonden.

- Da jeg så Leonora, så tenkte jeg at hun definitivt er min blivende kone. Det er så mye mer enn denne pirrende spenningen. Det er så utrolig stort, det kjennes så rett. Det var virkelig sykt perfekt, sa Ericksson i programmet.