Lever i skjul på den engelske landsbygda, og menger seg med ABBA og den svenske kongefamilien

(Dagbladet): I år kan den svenske billigkjeden H & M feire 70 år. Erling Persson fra Borlänge i Dalarna grunnla selskapet i 1947, og sønnen hans, Stefan Persson (70), overtok forretningen i 1982.

I dag er Stefan Persson styreleder og hovedaksjonær i H & M, og ifølge Forbes har han en formue på 20 milliarder dollar - svimlende 158 milliarder kroner. Det gjør ham til Sveriges aller rikeste, ifølge Expressen.

Også barna hans, Karl-Johan Persson (42), Charlotte Söderström (39) og Tom Persson (32), er dollarmilliardærer - men H & M-arvingene er ikke den typen milliardærer som vifter med pengene og menger seg med fiffen.

Da yngstemann giftet seg med Sofia Strandman i mai 2016, foregikk begivenheten i all stillhet i landsbyen Ramsbury på den engelske landsbygda, ifølge Expressen.

Kjøpte landsby

Byen Ramsbury ligger knappe to timers kjøring unna London. Her kjøpte Stefan Persson på 90-tallet en gård, samt omkringliggende eiendommer og skog.

Totalt kjøpte han opp tomter på størrelse med nær 4900 fotballbaner - i praksis hele landsbyen. Prislappen den gang var på 289 millioner svenske kroner.

I dag har 70-åringen tatt over den lokale puben og restauranten The Bell, i tillegg til at han driver hotell og har begynt med bryggerivirksomhet.

Ifølge Expressen har Stefan Persson og familien likevel inntatt en relativt tilbaketrukket posisjon i landsbyen. De holder seg først og fremst oppe på godset sitt, som er omkranset av skilt som viser at uvedkommende ikke har adgang.

Selv om Persson kanskje ikke gjør så mye ut av seg til daglig, har den svenske avisa snakket med en lokal innbygger som kan dele oppsiktsvekkende detaljer om familien:

- Han har hatt den svenske kongen på besøk her et par ganger, vet jeg. Da pleier kongen å bo hos Persson, og følget hans bor på The Bell, sier Anthony Luke (70) til Expressen.

Festet med kongefamilien

Persson-familiens bånd til den svenske kongefamilien har for øvrig vært tema også ved andre anledninger.

Da Stefan Persson inviterte til sin egen 70-årsfeiring i Stockholm mandag 16. oktober, var både kong Carl Gustaf (71), dronning Silvia (73), kronprinsesse Victoria (40) og prins Daniel (44) blant gjestene.

Ifølge Expressen hadde Persson leid hele restauranten Berns for anledningen. Det ble det servert treretters middag, og Chic-stjerna Nile Rodgers (65) var fløyet inn for å underholde gjestene.

Jubilanten selv sørget imidlertid for å opprettholde sitt diskrete offentlige image: Stefan Persson sneik seg inn bakveien, sammen med kona Carolyn Denise Persson.

Saken fortsetter under bildet.

Sveriges rikeste mann var også blant gjestene i bryllupet til kronprinsesse Victoria og prins Daniel i 2010, og under Nobel-banketten i fjor stilte Victoria i en spesiallaget kjole fra H & M.

Før jul i fjor ble det for øvrig også kjent at kronprinsesseparet hadde inngått et samarbeid med H & M, ved at klesmerket valgte å ta del i parets stiftelse, Gen-Pep.

Det skal også nevnes at Stefan Persson ikke bare eier landsbyen Ramsbury. I 2009 omtalte storavisa The Guardian milliardærens kjøp av landsbyen Linkenholt i Hampshire.

I et intervju med Expressen i 2012, røpet Linkenholt-innbyggeren Betty Smith at flere av medlemmene i ABBA - og det svenske kongeparet - hadde besøkt landsbyen.

- Jeg har truffet kongen og dronningen deres. De er vennlige og høflige. Og jeg har sett jentene i ABBA. De var her for fire eller fem år siden.

Hester verdt flerfoldige millioner

Den svenske milliardærens eneste datter, som han fikk med Pamela Collett-Larson, Charlotte Söderström, har ifølge Expressen valgt å leve et tilbaketrukket liv.

Helt fra barndommen av har hun elsket hester, og i voksen alder begynte hun med hesteoppdrett. I dag driver hun stutteriet Arch utenfor Båstad sammen med moren sin.

I tillegg eier hun fire hester som gjør det skarpt i konkurranser, deriblant vallaken «H & M All inn» som tok sølv i sprangridning under OL i Rio i fjor, og EM-gull i Göteborg i august, skriver Expressen.

Premiehesten skal være verdt mer enn 100 millioner svenske kroner, men 40-åringen har bestandig stått fast ved at vallaken ikke er til salgs.

Ved siden av å drive stutteriet Arch, jobber Söderström deltid i sponsoravdelingen til H & M. Hun er også engasjert i Familjen Erling Perssons stiftelse, som blant annet deler ut penger til medisinsk forskning.

I vennegjeng med Victoria

Söderström gir sjelden intervjuer, men hun gjorde et unntak for Svenska Dagbladet tidligere i høst. Der røpet hun blant annet at faren alltid var bekymret for henne når hun satte seg på hesteryggen.

- Moren min er veldig interessert i hester, men pappa turte aldri å se på når jeg red. Han syntes det var ekkelt med så høye hindre, sier hun til avisa.

Som sjuåring begynte hun å ri, og som 14-åring fikk hun sin egen ponni. Deretter fulgte flere konkurransehester, og en periode var hun med på det svenske juniorlandslaget i sprangridning.

I dag rir hun ikke lenger, og Söderström bor i Stockholm sammen med ektemannen Martin «HP» Söderström, som hun har en sønn og to døtre sammen med. I tillegg eier hun et landsted i Skåne, trolig i nærheten av stutteriet.

Selv om Charlotte Söderström ikke gjør så mye ut av seg i offentligheten, har hun også bånd til den svenske kongefamilien. Ifølge Expressen har mannen hennes vært i samme vennegjeng som kronprinsesse Victoria i en årrekke.

Og da «HP» feiret 40-årsdagen sin i august 2015, sparte ikke paret på kruttet. Festen gikk av stabelen i Båstad, og Stefan Persson var selvsagt blant gjestene.

Ifølge Expressen varte feiringen i fire dager til ende. Cocktailfester, lunsjer og middager på de beste restaurantene i området sto på programmet, sammen med tennis- og golfturneringer med egne premier.

Ikke Ferrari eller luksushoteller

Stefan Perssons eldste sønn, Karl-Johan Persson, er i dag administrerende direktør i H & M-konsernet. I 2014 hadde han, ifølge Expressen, hele 116 000 ansatte under seg.

Siden 2002 har han vært gift med Leonie Persson, og de to har en datter og to sønner sammen.

I 2015 sto Karl-Johan på Forbes' liste over verdens yngste milliardærer, og hadde den gang en formue på omtrent tre milliarder dollar - bortimot 24 milliarder kroner i dagens valuta.

I likhet med sin yngre søster liker han å gå stille i dørene, og i 2009 skrev Affärsvärlden at han aldri ville ha kjørt rundt i en Ferrari eller en annen dyr bil som folk snur seg etter på gata.

Det samme understreket han i et intervju med Expressen for tre og et halvt år siden. Der påpekte han blant annet at han sjelden flotter seg på luksushotell:

- Nei, selskapets verdier er i tråd med mine egne verdier. Jeg er forsiktig med selskapets penger, og bor i likhet med mine kolleger på enklere hoteller.

Før 42-åringen fikk smykke seg med tittelen som administrerende direktør for en av verdens største butikkjeder i 2009, studerte Persson ved handelshøyskolen European Business School i London. I tillegg hadde han sommerjobber for faren i H & M, der han blant annet jobbet på lageret og i innkjøpsavdelingen.

Valgte bort H & M

Tom Persson er den yngste sønnen til Stefan Persson, og i motsetning til sine eldre søsken jobber han ikke innenfor H & M-konsernet. Ifølge Forbes er også han verdt flere milliarder.

32-åringen er utdannet innenfor film ved det private universitetet Met Film School i London, og jobber i dag i filmbransjen.

Selv om han foreløpig ikke er ansatt i familiekonsernet, kan det virke som om han har noe av Persson-familiens «gründer-gen» i behold.

Ifølge Expressen ble selskapene Aspe Film AB og Aspe Rättigheter AB registrert i Stockholm i 2014, med Persson som administrerende direktør. Selskapene skal produsere, markedsføre og finansiere filmprosjekter, i tillegg til å innvilge visningsrettigheter til tredjepart.

Persson startet selskapene sammen med fotografen Jens Assur (47). De to hadde dessuten jobbet sammen tidligere, ettersom unge Persson har fungert som produksjonsleder for noen av Assurs filmprosjekter.

Og i mai i fjor giftet han seg altså med Sofia Strandman, som tok etternavnet Persson etter det diskrete bryllupet deres i England.

Det unge ekteparet har tilsynelatende også valgt en svært diskret livsførsel. Det er ikke lett å oppdrive bilder av verken Tom alene eller sammen med kona, og Sofia Persson har kun en privat Instagram-profil med et par hundre følgere.

Og selv om Tom Persson i sine yngre dager var et kjent fjes på Stureplan i Stockholm, ifølge Expressen, har han nå valgt å trekke seg betydelig mer tilbake.