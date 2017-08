Linnea Dale er gravid

(Dagbladet): På ELLEs sommerfest i dag, kunne musiker Linnea Dale (26) avsløre til Dagbladet at hun er gravid, og at termin allerede er om to måneder.

På spørsmål om hun føler seg klar og om alt er kjøpt inn, flirer og svarer den tidligere Idol-deltakeren et rungende ja.

- Nå skal jeg bare nyte siste innspurten, sier hun.

I tillegg til å vente barn, forteller Dale at hun også legger siste hånd på sitt nye album.

- Jeg er i studio nå, så vi statser på at det kommer ny musikk til neste år. Albumet har jeg jobbet med i et par år, kombinert med studier i siviløkonomi på BI.

Giftet seg med trommeslager

Dale giftet seg med kjæresten Tomas Aslaksen (31) i Arendal i juli ifjor. Nyheten kunngjorde hun på sin egen Facebookside.

Da hadde paret vært sammen i to og et halvt år, og forlovet i ett og et halvt.

Aslaksen er storebroren til musiker Jonas Alaska, og sammen spiller de i bandet Pow Pow.

- Jeg er veldig glad i nakenhet

Linnea Dale var deltaker i sangkonkurransen Idol i 2007, men ble stemt ut rett før finalen.

Gjennombruddet fikk hun som gjestesanger i Donkeyboy-sangene «Ambitions», «Sometimes» og «Awake», men valgte i 2010 å gå egne veier.

I 2014 deltok hun i Melodi Grand Prix med låten «High Hopes». I forbindelse med innspillingen av musikkvideoen sa hun den gang til Dagbladet at hun er komfortabel med å være naken.

- Jeg og stylisten min lekte oss med forskjellige uttrykk, og endte opp med en lettkledd variant. Jeg er veldig glad i nakenhet og syns videoen har blitt veldig fin, sa hun.