Lorraine (26) trodde hun hadde kapret drømmejobben hos et av Hollywoods største kjendispar. Så startet marerittet

(Dagbladet): Den tyske barnepiken Lorraine Gilles (26) har lenge stått i skyggen av den offentlige skittentøyvasken mellom Spice Girls-stjerna Melanie Brown (41) og filmprodusenten Stephen Belafonte (41).

Den siste tida har enda mer informasjon om parets bisarre forhold kommet til overflaten. Mange av detaljene støtter påstander om at barnepiken langt på vei er en av årsakene til ekteparets skilsmisse, som ble gjort kjent i mars i år.

Havnet i kryssilden

Nå mener imidlertid Lorraine Gilles at hun sitter på informasjon som kan motbevise dette.

Selv om 26-åringen lenge har gått under radaren, blir navnet hennes i disse dager smurt utover avisforsidene i britisk og amerikansk presse.

Ifølge avisa Independent har Gilles nemlig gått til søksmål mot Mel B, i et forsøk på å «sette en stopper for løgnene og ryktene» som stjerna angivelig sprer. Gilles har også et ønske om at 41-åringen «skal holde seg unna henne» en gang for alle.

Fra tidligere er det kjent at Melanie Brown (41) la fram påstander om at ektemannen skal ha mishandlet henne i løpet av ekteskapet, og tvunget stjerna til å ha sex med andre kvinner. Anklagene er gjentatte ganger blitt avvist av Belafonte. Paret skal også ha deltatt i orgier, som angivelig er fanget på film.

Gruppesex

Nå kommer det fram at én av kvinnene ekteparet skal ha hatt seksuell omgang med, er nettopp barnepiken. I det 128 sider lange søksmålet forteller Gilles omsider sin side av saken, og går i detalj om hva som egentlig skal ha foregått bak lukkede dører.

26-åringen tok seg av Brown og Belafontes barn i flere år. I rettsdokumentene, som blant annet Independent sitter på, forklarer Gilles at hun «sporadisk hadde sex med Mel B, og at de noen ganger hadde sex flere ganger i uka».

Mel B har tidligere ytret påstander om at Gilles og ektemannen hadde en affære bak hennes rygg, noe 26-åringen slår hardt tilbake mot i søksmålet. Hun forklarer at hun bare hadde samleie med Belafonte når Brown selv inviterte ham til å være med i akten.

- Seksuelt forhold

I søksmålet slår Gilles hardest tilbake mot Mel Bs anklager om at hun hadde en affære med Belafonte, blitt gravid med hans barn, for så å ha tatt en abort, slik artisten tidligere har hevdet.

- Mitt seksuelle og profesjonelle forhold til Melanie varte i cirka sju år, fram til september i fjor. De eneste gangene jeg og Stephen hadde sex, var da Melanie instruerte ham til å gjøre det.

Gilles erkjenner at hun på et tidspunkt ble gravid, men at dette skal ha skjedd med en annen mann i forbindelse med en bytur.

- På dette tidspunktet hadde jeg ikke hatt gruppesex med Stephen på flere måneder, påstår Gilles.

I søksmålet heter det at Mel B gjentatte ganger skal ha stått bak kamera i forbindelse med sex-opptakene, hvor Gilles skal ha insistert på at hun synes det var ukomfortabelt å bli filmet. Hun frykter også nå at innholdet skal bli spredt på internett.

- Det vil være svært ødeleggende for meg og min familie, dersom materialet blir offentliggjort. Det er det siste jeg ønsker, heter det i rettsdokumentene.

Hun mener mange av påstandene Mel B har kommet med, bare er et spill for galleriet. Et av dokumentene som er levert inn til domstolen i Los Angeles, består blant annet av et håndskrevet brev som barnevakten angivelig skal ha mottatt fra Mel B, bare uker før sistnevnte søkte om skilsmisse.

Der takker stjerna blant annet for alt Gilles har gjort for henne og familien.

- Løgner på internasjonalt nivå

Kort tid etter - i april - fikk Spice Girls-stjerna rettens medhold i å ilegge Gilles besøksforbud. Årsaken er ifølge The Telegraph at barnepiken «skal ha trakassert og plaget artisten». Den tidligere barnevakten mener imidlertid at det er hun som sitter igjen som offer i saken.

- Jeg har aktivt forsøkt å komme meg videre i livet, og bli ferdig med forholdet til Melanie. Jeg spør bare helt enkelt om at hun viser meg den samme respekten som jeg har vist henne de siste sju åra.

Nå håper hun å få en slutt på marerittet.

- Jeg føler likevel det er nødvendig å gå til søksmål, da hun nekter å la meg være i fred, og fordi hun sprer en rekke løgner om meg og mitt forhold til hennes familie på internasjonalt nivå. Det er bare for å kunne redde seg selv i skilsmisseprosessen, skriver Gilles og informerer at hun har mottatt «utallige trusler fra hele verden på bakgrunn av Melanies usanne historier om henne».

Verken Belafonte eller Brown har uttalt seg om søksmålet fra barnevakten. Da skilsmissen først ble kjent, og oppstyret i internasjonale medier var stort, uttalte Belafonte imidlertid at han trodde ekskona forsøkte å sverte ham.

- Jeg tror noen prøver å framstille meg som en fæl fyr, sa han den gang.

Mel B har selv vært ordknapp etter søksmålet fra Gilles, men ifølge en rekke medier, deriblant Mirror, har Mel Bs advokat uttalt seg på vegne av artisten, hvor han forteller at Mel B har lov til å komme med «fargerike» påstander mot barnepiken, så lenge rettsstriden mot hennes eksmann er aktuell.

Vil ha omsorgsretten

Brown og Belafonte giftet seg i Las Vegas i 2007, etter å ha vært kjærester i knappe fem måneder. I 2014 tok paret ut separasjon, etter sju år sammen.

Seinere samme år fant de imidlertid kjærligheten på ny.

Ekteparet har ett barn sammen, Madison (6), som de fikk i 2011. Ifølge New York Daily News ønsket «Scary Spice» å kjempe for full omsorgsrett for dattera like etter at skilsmissen ble kjent i år.

Brown har også to barn fra tidligere forhold, Angel Iris Murphy Brown (9) og Phoenix Chi Gulzar (17). Førstnevnte med skuespiller Eddie Murphy (55).