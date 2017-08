Madcon-Yosef er blitt trebarnsfar

(Dagbladet): Yosef Wolde-Miriam (39) fra Madcon har blitt pappa for tredje gang.

Nyheten røpet han da Dagbladet møtte han under TV 2s høstlansering tirsdag formiddag.

- Fødselen gikk fantastisk. Jeg har fått et nytt barn, og det er veldig koselig, sa han.

Tidligere denne måneden ga han et lite hint om babynyheten i sosiale medier, da han på Madcons offisielle Instagram-profil delte et bilde av at han holder babyen i hånda.

Each time is and always will be the most godly experience in my lifetime! built to completion❤️👶🏽👶🏽👶🏽❤️ Et innlegg delt av Madcon (@madconofficial) lørdag 12. Aug.. 2017 PDT

39-åringen har de to sønnene Noah (7) og Leon (4) fra før, sammen med samboeren Ammina Badjie (31). Paret forlovet seg i 2008.

- Får mye pes fordi jeg er mye borte

Wolde-Miriam er også en av mentorene under årets sesong av talentprogrammet «The Voice», sammen med Morten Harket, Lene Marlin og Martin Danielle Bjercke.

Overfor Dagbladet forklarer han at mentor-jobben tar mye tid, men at han er vant til å være en travel mann.

- Rollen er intens. Og det er fordi selve showet tar mye tid. Men når jeg ikke gjør det reiser jeg jo veldig mange døgn i året. Men «The Voice» foregår jo på Fornebu, så når jeg kommer hjem på kvelden så kysser jeg barna mine mens de sover, også våkner jeg opp og er en pappa, sier han.

Samboeren er imidlertid ikke alltid like fornøyd med at han er mye på reisefot, forklarer han.

- Jeg får alltid mye pes fordi jeg er mye borte. Hadde jeg ikke fått det, hadde jeg gjort noe galt.

Vil ikke gjøre samme feil

Tidligere har artisten uttalt overfor Se og Hør at hans anstrengte forhold med sin egen far, som døde i 2006, har hjulpet ham til å bli en bedre far for sine egne barn.

– Jeg har brukt veldig mye av min tid, også før jeg fikk barn, på å forsikre meg om at jeg ikke skal gjøre mange av de feilene jeg følte at han har gjort mot meg. Samtidig er jeg også mer lik ham på flere måter enn jeg ante, har han sagt.

Foreldre skilte lag da han bare var seks måneder gammel, og i barndomsåra flyttet Yosef og moren mye rundt.

– Pappa var en sånn type far som ikke var til stede for meg. Han lovet mye, men skuffet ofte. Han ga ofte inntrykk av at ting skulle være annerledes, bedre, mer. Slik ble det ikke, har han sagt til Se og Hør.