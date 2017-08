«Mamma til Michelle» er lei pressen - dropper høstlansering

(Dagbladet): Toppblogger Anna Rasmussen (21) har hatt en travel uke.

Først ble det lørdag kjent at hun og kjæresten Jan Rasmussen avlyser bryllupet, og deretter trakk hun seg fra programmet «Skal vi danse» på søndag.

Mandag skriver hun på bloggen at hun har bestemt seg for å holde seg unna TV 2s høstlansering som går av stabelen tirsdag. Grunnen skal være at hun ikke orker flere gravende spørsmål fra pressen, skriver hun.

«Jeg kjenner at det siste jeg har lyst til akkurat nå er å stille meg opp for pressen, og la de grave og stille spørsmål jeg ikke ønsker å svare på.»

«Jeg tror ikke mobilen min har ligget stille et eneste minutt uten at det har ringt eller tikket inn mail og meldinger denne helgen,» skriver hun.

Selv om Rasmussen trakk seg fra «Skal vi danse», var hun fremdeles ventet på høstlanseringen for sin deltakelse i realityserien «Bloggerne».

- Pause i forholdet

Rasmussen, som blogger under navnet «Mamma til Michelle», skriver at hun har lyst til å fortelle leserne om hva som skjer på hjemmefronten, men at hun vil vise at hun har et privatliv.

Tidligere i uken fortalte hun nemlig at selv om barna hadde funnet seg til rette i hverdagen etter at familien flyttet hjem til Søgne fra Oslo, hadde hun ikke funnet tid til kjæresten.

«Jan og meg satt oss ned for å snakke sammen her en dag. Jeg visste ikke lengre hva jeg ville, og var skikkelig fortvilet. Jeg har for mye på mine skuldre akkurat nå, at et avlyst bryllup hørtes ut som en god idé. Tanken på å ha en pause i forholdet, bare til jeg hadde kontrollen tilbake, føltes også ut som den beste løsningen,» skrev hun på bloggen.

- Veldig, veldig godt

Paret fikk sitt første barn sammen i oktober fjor, da lille Lucas kom til verden. Fra før har 21-åringen datteren Michelle (6) og sønnen William (2) fra to tidligere forhold.

Toppbloggeren har ikke lagt skjul på at hun har funnet mye støtte i Jan, og at hun er takknemlig for den gode hjelpen hun har fått med barna.

- Det er veldig, veldig godt å dele ansvaret med noen andre. Både fra Michelle ble født og fra William ble født, så har jeg liksom hatt ansvaret alene for begge to. Og når det da kommer en annen og kan ta bleiene og våkne på natta ... det virker veldig avslappende, har hun tidligere uttalt til Dagbladet.

Dagbladet har gjentatte ganger prøvd å komme i kontakt med Anna Rasmussen uten hell.