Milliardærarving Maria Høili: - Har ikke snakket med pappa på et par år

(Dagbladet): Maria Høili (34) er kjent for å skape overskrifter, både med sine sterke meningsinnlegg, men også for privatøkonomien og salg av klær.

Hun er i tillegg kjent som arving av Europris-gründer Terje Høili, som i 2004 sørget for at hun og søsknene fikk utbetalt rundt 130 millioner kroner hver i forskudd.

I Viafree-serien «Maria og Edvard», som tar for seg livet som milliardærarving sammen med ektemannen Edvard Erken Høili (32), får man et innblikk i familiens tilværelse.

I tirsdagens episode avslørte 33-åringen at hun ikke har hatt kontakt med sin far, Terje, på et par år.

- Pappa er det lenge siden jeg har snakket med. Et par år siden, kanskje. Vi har jo møttes sånn en gang i året, egentlig. Det har ikke vært noe mer enn det.

- Har ikke møtt Marias familie

Ektemannen Edvard kommenterer også familierelasjonen, hvorpå 33-åringen forteller at hans egen far ikke har møtt Europris-gründeren ennå. Paret har vært sammen siden høsten 2014, og giftet seg i august i fjor.

- Pappa har ikke møtt Marias familie - ennå. Vi er liksom litt for oss selv. Vi er ikke så mye med familien, egentlig, sier han i programmet.

Overfor Dagbladet forklarer Maria Høili årsaken til at hun har så sporadisk kontakt med sin far.

- Når det gjelder forholdet mellom meg og min far, har vi aldri vært særlig nære. Etter at mine foreldre skilte lag da jeg var 4 år gammel, flyttet jeg med min mor. Min far har jobbet svært mye i min oppvekst og det ble ikke mye tid til samvær.

Ifølge Fredriksstad Blad feiret Terje Høili (73) og kona Mariann (55) 25 års ekteskap i juni i år. Han har tre barn fra sitt første ekteskap og fikk ytterligere to sammen med kona.

- Har begge kjernefamilier

Maria ønsker ikke å plassere skylda hos noen parter for at familiene møtes så sjelden.

- I voksen alder står det like mye på meg som på ham, vi har begge våre kjernefamilier, og vi velger å bruke tiden på de nære.

Videre understreker 34-åringen at familiene møtes i sammenhenger hvor det er «naturlig» å treffes.

- Slik som bursdager og høytider, i ny og ne. Ikke noe fast. Pappa er en fin person og jeg er veldig glad i ham selv om vi ikke har hatt så mye tid sammen.

- Edvard nevner at hans far ikke har møtt Terje ennå i løpet av de tre årene dere har vært sammen, hva er årsaken til det?

- Grunnen er at det ikke har vært anledninger som passer. Edvard er flink til å holde kontakten med sin far på telefonen, men møter blir avgrenset i forhold til tid og avstand.

- Ikke mye tid til overs

Videre understreker Maria at familie, spesielt kjernefamilien, er det viktigste for henne og ektemannen.

- Vi tror at mange har det slik. Når man har sin egen lille familie og full jobb blir det ikke så mye tid til overs utover dette. Vi møter de andre familiemedlemmene våre i anledninger der det er naturlig å samles, slik som bursdager og høytider.

Dagbladet har vært i kontakt med Terje Høili, som ikke ønsker å kommentere saken.