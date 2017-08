Nakenbilder av Tiger Woods på avveie. Nå går han rettens vei

(Dagbladet): Den siste tiden har den 41 år gamle golfspilleren Tiger Woods skapt store overskrifter i internasjonal presse, etter at han ble arrestert for fyllekjøring tidligere i år.

Nå hagler overskriftene igjen.

Nylig ble nemlig 41-åringen, som anses å være tidenes beste golfspiller, utsatt for et hackerangrep hvor flere nakenbilder skal ha kommet på avveie.

Ifølge flere utenlandske medier, deriblant New York Post og Fox News, skal Woods nå ha hyret inn en advokat.

Hacket ekskjærestens telefon

Ifølge nyhetsnettstedene skal det ha vært Woods ekskjæreste, Lindsey Vonn (32), sin telefon som har blitt hacket - hvor flere intime bilder av paret skal ha blitt delt på hackerens nettsted.

Nå truer Woods med å ta saken til retten hvis ikke bildet av både Vonn og ham selv blir slettet, skriver Fox News.

Flere angrep

Tiger Woods og Lindsey Vonn er imidlertid ikke alene om å bli utsatt for hackerangrep. Tidligere har den samme nettsiden publisert bilder av blant andre Miley Cyrus (24), Kristen Stewart (27), Stella Maxwell (27) og Katharine McPhee (33).

Ifølge Fox News har også den amerikanske sangeren Katharine McPhee hyret inn en advokat og truer med søksmål.

Saken fortsetter under bildet:

Tidligere i år skapte også skuespiller Emma Stone (28) overskrifter da det ble kjent at flere lettkledde bilder av superstjerna hadde blitt lekket.

Ifølge BBC var bildene fra da hun prøvde klær sammen en stylist for et par år siden.

Bildene skal angivelig ha kommet til overflaten da en rekke Twitter-brukere skrev at de har sett bildene, ifølge The Telegraph.

På det tidspunktet ble også flere andre kjendiser utsatt for samme angrep, deriblant Amanda Seyfried (31) og Jillian Murray (33).

Disse bildene var derimot av en mer intim og seksuell art, og på nettet ble lekkasjen omtalt som «The Fappening 2.0» - med referanse til den massive naken-hackingen som rammet Hollywood-stjerner i 2014.

Redd for at det skal skje igjen

Den massive naken-hackingen i 2014 har i seinere tid blitt omtalt som en av de største hackingskanalene i Hollywood.

Hackeren, som er en ukjent mann fra Chicago, ble dømt til soning i ni måneder i januar.

Men selv om rettferdigheten til slutt seiret, var det flere som ble hardt rammet av skadalen - deriblant skuespillerstjerna Jennifer Lawrence (27).

Overfor Vogue fortalte «The Hunger Games»-stjerna at hun fremdeles er redd for at noe liknende skal skje igjen.

- Å få privatlivet krenket hele tiden er ikke et problem hvis man er perfekt. Men hvis man er menneskelig, er det grusomt, sier hun i intervjuet.

- Når PR-ansvarlig ringer meg, tenker jeg alltid: «herregud, hva er det?» selv om det ikke er noe. Jeg venter alltid på å bli ført bak lyset igjen. Det er skummelt å føle at hele verden dømmer deg.