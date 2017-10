Nektet adgang til USA etter funn av kokain i kofferten

(Dagbladet): Den britiske skuespilleren Charlie Heaton (23) ble nektet adgang til USA sist uke, etter at rester av kokain ble funnet i bagasjen da han landet på flyplassen LAX i Los Angeles.

Det melder flere internasjonale medier etter at en anonym representant for politiet uttalte seg til nyhetsbyrået AP. Ifølge representanten skal funnet ha skjedd etter at en narkohund markerte kofferten ved ankomsten til Los Angeles.

23-åringen var på vei til USA i anledning premierefesten til den andre sesongen av Netflix-suksessen «Stranger Things», hvor Heaton spiller karakteren Jonathan Byers.

Slapp arrestasjon

Som britisk statsborger ble Heaton verken bøtelagt eller arrester, og hendelsen skal ikke ha hatt andre følger enn at Heaton ble nektet adgang til landet og i stedet returnert til London.

– Han ble ikke arrestert. Han ble holdt på flyplassen en stund for deretter å bli satt på et fly tilbake til London samme kveld. Dersom du er utenlandsk statsborger og det er et stort funn av narkotiske stoffer kan man bli siktet, men dersom det er til personlig forbruk er konsekvensen at man ikke blir sluppet inn i landet. Amerikansk lovgivinging er svært streng på dette, uttalte representanten.

Heaton har foreløpig selv ikke kommentert hendelsen.

Fikk rolle etter Skype-intervju.

Heaton spiller «einstøingen» Jonathan Byers i tv-serien, en rolle han fikk etter et Skype-intervju med serieskaperne Matt og Ross Duffer fra en burgersjappe utenfor London.

-Det var det merkligste, uttalte skuepilleren til nettstedet radiotimes, og fortsatte:

-Jeg fortalte hvor mye jeg relaterte til karakteren siden jeg er fra en arbeiderklassebakgrunn og svært musikkinteressert. Jeg ble fløyet over til USA for en prøve og fikk rollen kort tid etterpå, fortalte han.