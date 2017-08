Omtalen av klesstilen til Barron Trump (11) fikk Chelsea Clinton til å se rødt

(Dagbladet): Mandag kveld publiserte det konservative nettstedet Daily Caller en kommentar hvor journalist Ford Springer kommer med krass kritikk mot Barron Trumps (11) klesstil.

Journalisten tok først og fremst utgangspunkt i et bilde av Melania (47), Donald (71) og Barron Trump fra søndag ettermiddag, hvor presidenten og hans kone var iført henholdsvis dress og kjole, mens 11-åringen gikk i en rød T-skjorte og shorts.

«Det er på høy tid at Barron Trump begynner å kle seg som om han bor i Det hvite hus», lyder overskriften fra Daily Caller.

Sterke reaksjoner

Journalisten mener det ser ut som om 11-åringen «er på vei til kino», og understreker at det er langt fra den eneste gangen presidentsønnen har ikledd seg «upassende» antrekk.

Bildet er tatt i forbindelse med at presidentfamilien nylig returnerte hjem fra en to ukers ferie i New Jersey, og det tok dermed ikke lang tid før reaksjonene mot Daily Caller begynte å hagle i sosiale medier.

Ifølge Washington Post er majoriteten av tilbakemeldingene basert på en felles oppfatning om at presidentbarna bør være «uangripelige». Flere stempler også Daily Callers innlegg som et skammelig og irrelevant angrep.

- La ham være i fred

Den tidligere presidentdattera Chelsea Clinton (37) har også fått med seg omtalen av Barron Trump, og tordner mot nettstedet. Nå tar hun ham i forsvar via sosiale medier.

- Det er på høy tid at media og alle andre lar Barron Trump være i fred, og gir ham den private barndommen han fortjener, skriver hun på Twitter.

Det er langt fra første gang Barron Trump har måttet tåle harselering og kritikk fra offentligheten.

I januar skapte blant annet en tekstforfatter i humorinstitusjonen «Saturday Night Live» overskrifter da hun tvitret upassende om Donald Trumps yngste sønn.

- Drapsmann

Katie Rich skrev at Barron Trump kom til å bli «USAs første hjemmeskole-drapsmann» («first homeschool shooter»), noe som førte til at tekstforfatteren ble suspendert fra sin stilling med umiddelbar virkning. En rekke offentlige personer tok Barron Trump i forsvar i dagene etter Rich sin Twitter-melding. Blant dem var nettopp Chelsea Clinton.

Saken fortsetter under videoen:

«Barron Trump fortjener den samme sjansen som alle andre barn - å få være et barn», skrev Clinton den gang.

Barron er Donald Trumps eneste barn med Melania Trump.

Han er oppvokst i Trump Tower, og skal ha en egen etasje i skyskraperen for seg selv. 11-åringen kan både engelsk og slovensk, hvor han snakker sistnevnte språk med sin mor.