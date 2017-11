Oppsøker behandling etter anklagene

(Dagbladet): I slutten av oktober oppsto en storm rundt «House of Cards»-stjerna Kevin Spacey. Han ble anklaget for å ha prøvd seg på skuespiller Anthony Rapp, da han bare var 14 år gammel.

Som følge av anklagene kom Spacey ut av skapet, en avgjørelse som i kjølvannet av offentliggjøringen ble utskjelt fra flere hold.

Nå skal skuespilleren ha trukket seg tilbake. Overfor Sky News forteller en av hans representanter at skuespilleren nå har bestemt seg for å trekke seg tilbake. Det gjøres med en nokså kryptisk melding.

«Kevin Spacey tar den nødvendige tida han trenger for å bli evaluert og behandlet. Ingen annen informasjon er tilgjengelig på nåværende tidspunkt».

Stort fall

Det er ikke kjent hva slags behandling han har valgt å oppsøke, eller hvor det eventuelt er.

Overfor Sky forteller Roberto Cavazos, som jobbet med skuespilleren på Old Vic-teateret i London, at det trolig kommer flere anklager Spaceys vei de kommende dagene. Dette kan være noe av grunnen til at han har valgt å trekke seg tilbake.

Netflix-suksessen «House of Cards» har etter avsløringene blitt avlyst. Produksjonen er nå utsatt på ubestemt tid, som følge av anklagene mot Spacey, skrev CNN.

«MRC og Netflix har bestemt seg for å midlertidig avbryte innspillingen av sjette sesong av «House of Cards», inntil noe annet blir bestemt, for å gi oss tid til å vurdere den pågående situasjonen, og håndtere bekymringer fra skuespillere og crew», skrev selskapene i en felles uttalelse.

Fratatt pris

«House of Cards» har gått siden 2013. Den følger ekteparet Frank og Claire Underwood, spilt av Kevin Spacey og Robin Wright, et ektepar som ikke skyr noen midler for å klatre til topps i Det hvite hus. Serien har blitt nominert til 33 Emmy-priser og åtte Golden Globe-priser.

Skandalen rammer Spacey hardt. Han fratas prisen «International Emmy Founders Award» som opprinnelig var holdt av til ham i sammenheng med årets Emmy-utdeling 20. november.

Repp, som anklaget Spacey, la til at han ønsket å fortelle sin historie i kjølvannet av #Metoo-kampanjen, som oppsto etter at The New York Times avslørte at den verdenskjente filmprodusenten Harvey Weinstein skal ha seksuelt trakassert kvinner over flere tiår.

Over 60 kvinnelige ofre har stått fram med sine historier om Weinstein den siste måneden, og emneknagg-trenden #MeToo har tatt helt av i sosiale medier.

Etter at Spacey kom med sin beklagelse på sosiale medier, har Rapp nok en gang tatt til orde i saken, hvor skuespilleren forklarte at han ikke har noe mer å legge til.

- Alt jeg ønsket å si om min opplevelse, er i den artikkelen, og jeg har ingen ytterligere kommentarer rundt denne saken per dags dato, skrev han på Twitter.